Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Syarat Manchester United Juara Liga Inggris 2025-2026 Setelah Menang 2-1 atas Brentford: Butuh Mukjizat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |11:00 WIB
Syarat Manchester United Juara Liga Inggris 2025-2026 Setelah Menang 2-1 atas Brentford: Butuh Mukjizat!
Manchester United masih berpeluang juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

SYARAT Manchester United juara Liga Inggris 2025-2026 setelah menang 2-1 atas Brentford akan diulas Okezone. Manchester United mencetak kemenangan penting atas Brentford lewat gol-gol Casemiro pada menit 11 dan Benjamin Sesko (43’).

Berkat kemenangan atas Brentford, Manchester United secara matematis masih berpeluang juara Liga Inggris 2025-2026. Lantas, apa syarat Manchester United juara Liga Inggris 2025-2026?

1. Manchester United Butuh Keajaiban untuk Juara Liga Inggris 2025-2026

Hingga pekan ke-34 Liga Inggris 2025-2026, Manchester United duduk di posisi tiga dengan 61 angka. Manchester United terpaut 12 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Sementara dengan Manchester City di posisi dua, Manchester United tertinggal sembilan angka.

Untuk menjadi juara Liga Inggris 2025-2026, Manchester United membutuhkan mukjizat. Manchester United wajib memenangkan empat laga sisa, sambil berharap Arsenal dan Manchester City kalah di semua laga.

Jika kondisi di atas terjadi, perolehan poin Manchester United dan Arsenal sama-sama 73 angka. Jika ini terjadi, siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris 2025-2026?

2. Manchester United Butuh Menang Telak

Tak sekadar menang, Manchester United wajib menang telak atas lawan-lawannya di empat laga sisa. Sebab, ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, selisih gol menjadi tolok ukur utama penentuan posisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement