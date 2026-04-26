HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Balik ke Puncak Klasemen Liga Inggris 2025-2026, Manchester City Lolos ke Final Piala FA 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |10:12 WIB
Arsenal naik ke puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 setelah menang 1-0 atas Newcastle United. (Foto: Laman resmi Arsenal)
ARSENAL balik ke puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026, sedangkan Manchester City lolos ke final Piala FA 2025-2026! The Gunners -julukan Arsenal- dan Manchester City sama-sama mendapatkan hasil positif akhir pekan ini.

1. Arsenal Menang 1-0 atas Newcastle United

Arsenal menang 1-0 atas Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Emirates, Minggu (26/4/2026) dini hari WIB. Gol tunggal Arsenal dicetak Eberechi Eze di menit kesembilan, memanfaatkan assist Kai Havertz.

Eberechi Eze bantu Arsenal menang 1-0 atas Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Arsenal)

Berkat kemenangan ini, Arsenal kembali naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 73 angka. Arsenal kini unggul tiga angka atas Manchester City di posisi dua.

Namun, dengan catatan, Manchester City baru memainkan 33 laga. Manchester City memiliki tabungan satu pertandingan yang akan dimainkan dalam satu atau dua minggu ke depan.

Meski begitu, Arsenal tidak bisa bernapas lega setelah menang 1-0 atas The Magpies -julukan Newcastle United. Sebab, sejumlah pemain mengalami cedera di laga melawan Newcastle United, yakni Kai Havertz dan Eberechi Eze.

Selanjutnya pada Sabtu, 2 Mei 2026 pukul 02.30 WIB, Arsenal akan menjamu Fulham di pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Sebelumnya pada Kamis, 30 April 2026 pukul 02.00 WIB, Arsenal akan tandang ke markas Atletico Madrid di leg I semifinal Liga Champions 2025-2026.

 

