HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liam Rosenior Dapat Pesangon Fantastis Usai Dipecat Chelsea, Lewati Jose Mourinho!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |11:54 WIB
Liam Rosenior mendapat kompensasi pemecatan dengan nilai fantastis dari Chelsea (Foto: Ligue 1)
LIAM Rosenior resmi diberhentikan Chelsea sebagai pelatih pada Rabu 22 April 2026 malam WIB. Namun, pria asal Inggris itu mendapat pesangon alias kompensasi pemecatan dengan nilai fantastis!

Manajemen Chelsea memecat Rosenior usai menuai rangkaian hasil buruk dalam sebulan terakhir. Salah satunya, The Blues menelan lima kekalahan beruntun di Liga Inggris plus tak pernah mencetak gol.

Liam Rosenior (Foto: Ligue 1)

Catatan Rosenior pun terhitung buruk. Memimpin dalam 23 pertandingan di semua kompetisi sejak Januari 2026, ia hanya menorehkan 11 kemenangan, 2 seri, dan 10 kali kalah.

1. Pesangon Rp500 Miliar

Kehilangan pekerjaan tak membuat kantong Rosenior menipis. Sebaliknya, pria berusia 41 tahun tersebut justru mendapat kompensasi dengan nilai fantastis.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis (23/4/2026), Rosenior mendapat pesangon hingga 24 juta poundsterling (setara Rp559 miliar). Besarnya nominal itu karena kontrak jangka panjang yang ditandatanganinya.

Ya, Rosenior awalnya dikontrak oleh Chelsea hingga 2032. Namun, hanya dalam empat bulan, pria berkacamata itu dipecat. Mau tidak mau, manajemen mesti merogoh kocek cukup dalam.

 

