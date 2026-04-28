Hitung-hitungan Manchester United Lolos Liga Champions 2026-2027 Setelah Menang 2-1 atas Brentford

Michael Carrick bantu Manchester United menang 2-1 atas Brentford di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester United)

HITUNG-hitungan Manchester United lolos Liga Champions 2026-2027 setelah menang 2-1 atas Brentford akan diulas Okezone. Manchester United mencetak kemenangan penting atas Brentford di pekan ke-34 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Selasa (28/4/2026) dini hari WIB.

Gol-gol Manchester United dicetak Casemiro pada menit 11 dan Benjamin Sesko (43'). Sementara itu, gol Brentford dilesakkan Mathias Jensen pada menit 87.

1. Manchester United Tinggal Butuh 2 Poin untuk Lolos

Berkat tambahan tiga poin, Manchester United kukuh di posisi tiga klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 61 poin. Untuk menjadi juara Liga Inggris 2025-2026, kans The Red Devils -julukan Manchester United- hampir tertutup.

Manchester United saat ini tertinggal 12 angka dari Arsenal ketika kompetisi menyisakan empat pekan lagi. Meski hampir pasti gagal juara Liga Inggris 2025-2026, bukan berarti tidak ada target lain yang dibidik Setan Merah.

Target yang paling mungkin dikejar Manchester United adalah lolos ke Liga Champions 2026-2027. Untuk lolos ke Liga Champions 2026-2027, Manchester United wajib finis lima besar.

Sekadar diketahui untuk musim depan, Inggris memiliki lima wakil di Liga Champions. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa poin yang dibutuhkan Manchester United untuk menggaransi tiket tampil di Liga Champions 2026-2027?