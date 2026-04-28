Penyebab Dony Tri Pamungkas Kurang Tertarik Gabung Klub Polandia Legia Warszawa

JAKARTA - Bintang muda Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, mengungkapkan ambisinya untuk berkarier di luar negeri (abroad) dengan membidik kompetisi di Asia sebagai prioritas utama. Hal ini merespons kabar yang mengaitkan dirinya dengan salah satu klub raksasa asal Polandia, Legia Warszawa.

Rumor itu diketahui dari Markaj Top News lewat akun media sosial X. Akun tersebut mengatakan Dony telah dipantau sejak beberapa bulan terakhir.

Dony tidak menampik ada keinginan dapat berkarier di luar negeri agar dapat semakin berkembang. Namun, menurutnya, ia harus berproses untuk mencapai tahapan tersebut dan lebih memilih bermain di klub dari Asia jika ada peluang.

1. Pilih Berkembang di Level Asia

"Pasti kalau ada kesempatan saya ingin banget," kata Dony di Jakarta, dikutip Selasa (28/4/2026).

"Mungkin saya kira di Asia dulu. Setelah saya di Asia bisa berkembang lagi dan setelah itu mungkin bisa ke Eropa," tambahnya.