Komentar Berkelas Ole Romeny Usai Oxford United Turun Kasta ke League One

OXFORD - Bintang Timnas Indonesia, Ole Romeny, memberikan pesan menyentuh kepada para penggemar setelah klubnya, Oxford United, dipastikan terdegradasi ke kasta ketiga Liga Inggris (League One). Romeny menyampaikan apresiasi mendalam atas loyalitas suporter yang terus mendampingi tim sepanjang musim yang berat.

Oxford United resmi terdegradasi ke Liga 3 Inggris musim depan. Kepastian itu didapat setelah tim besutan Matt Bloomfield tak bisa keluar dari zona merah hingga pekan ke-45 Liga 2 Inggris (Championship) 2025-2026.

1. Gagal Keluar dari Zona Merah

The Yellows —julukan Oxford United— kini berada di posisi ke-22 klasemen dengan koleksi 47 poin. Dengan satu pertandingan tersisa, Ole Romeny dan kolega dipastikan tak dapat mengejar raihan poin West Bromwich Albion yang kini duduk di urutan ke-21 usai mengumpulkan 51 poin.

Ole Romeny tak patah semangat kendati Oxford United turun kasta ke Liga 3 Inggris. Striker Timnas Indonesia itu justru berterima kasih kepada suporter, dan siap bangkit untuk musim berikutnya.

"Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian sepanjang musim. Tetap semangat, Yellows," tulis Ole Romeny dikutip dari akun Instagram pribadinya (@oleromeny), Selasa (28/4/2026).