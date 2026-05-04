Hasil Babak Pertama Persijap Jepara vs Persija Jakarta: Skor Masih 0-0

JEPARA – Duel sengit antara Persijap Jepara melawan Persija Jakarta masih berakhir tanpa gol alias 0-0 pada paruh pertama laga lanjutan Super League 2025-2026. Meski bertindak sebagai tim tamu, Macan Kemayoran tampil sangat dominan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin (4/5/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persijap dan Persija bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Kedua tim tampak tidak mau melakukan kesalahan di menit-menit awal agar tidak kecolongan oleh skema serangan lawan yang mengejutkan.

Pada menit ke-15, Persija menciptakan peluang melalui tendangan bebas Fabio Calonego. Namun, sepakan kerasnya tersebut masih mampu diamankan dengan sangat baik oleh penjaga gawang Persijap, Sendri Johansyah.

Tim asuhan Mauricio Souza kembali menciptakan peluang emas pada menit ke-23. Sepakan keras Van Basty lagi-lagi masih bisa diatasi dengan sigap oleh kiper Laskar Kalinyamat yang tampil impresif di bawah mistar.

Persija terus melancarkan gelombang serangan ke jantung pertahanan Persijap untuk memecah kebuntuan. Namun, rentetan peluang yang tercipta belum mampu berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-35.

Di sisi lain, Persijap cukup kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan Persija Jakarta. Serangan yang dibangun tim tuan rumah sejauh ini belum begitu merepotkan barisan belakang yang digalang oleh kapten Rizky Ridho.