BANDUNG – Persib Bandung sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 setelah menuntaskan perlawanan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026), Maung Bandung menang tipis dengan skor 1-0.

Gol kilat dari Patricio Matricardi saat laga baru berjalan dua menit menjadi pembeda dalam duel tersebut. Donasi tiga angka ini membuat koleksi poin anak asuh Bojan Hodak menjadi 72 poin, sekaligus memperlebar jarak dari pesaing terdekat mereka, Borneo FC.

1. Persib Menjauh

Kemenangan tipis atas Laskar Mataram memberikan napas lega bagi pendukung Persib. Pasalnya, tambahan poin ini memaksa Borneo FC untuk bekerja ekstra keras guna menjaga persaingan gelar juara.

Saat ini, Persib unggul tiga angka atas Borneo FC yang mengantongi 69 poin. Meski demikian, posisi Persib di puncak belum sepenuhnya aman.

Borneo FC berpotensi kembali menyamai perolehan poin Maung Bandung jika mampu memenangkan pertandingan pekan ke-31 mereka. Tim berjuluk Pesut Etam tersebut dijadwalkan menjamu Persita Tangerang pada Selasa 5 Mei 2026 malam WIB di Stadion Segiri.

Patricio Matricardi di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)

2. Fokus Borneo FC

Menanggapi hasil positif yang diraih Persib, kubu Borneo FC memilih untuk tetap tenang dan tidak terdistraksi. Bek asing Borneo FC asal Burundi, Christophe Nduwarugira, menegaskan timnya hanya fokus pada performa internal untuk mengamankan poin penuh saat bersua Persita Tangerang.

“Kami akan memberikan yang terbaik melawan Persita. Kami sudah mengenal karakter permainan mereka sejak awal tahun. Bermain di rumah sendiri memberikan keuntungan bagi kami untuk meraih tiga poin," tegas Nduwarugira.