2 Klub yang Promosi ke Super League Musim 2026-2027, Nomor 1 Ciptakan Derby Panas!

Berikut dua klub yang promosi ke Super League musim 2026-2027 termasuk PSS Sleman

BERIKUT dua klub yang promosi ke Super League musim 2026-2027. Salah satunya akan menciptakan derby panas di Yogyakarta!

Dua tiket promosi ke Super League 2025-2026 sudah berhasil digenggam. Kedua kesebelasan lolos ke kasta teratas sekaligus akan memperebutkan titel juara di final Championship 2025-2026 (Liga 2).

Mereka sama-sama finis di posisi teratas pada fase liga atau putaran nasional. Di mana, sebanyak 20 kesebelasan dibagi ke dalam dua grup berisi masing-masing 10 tim.

Lantas, siapa saja kedua klub yang promosi ke Super League 2026-2027? Simak ulasan berikut ini.

1. Garudayaksa FC

Tim asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini lebih dulu menggenggam tiket ke Super League 2026-2027. Garudayaksa finis sebagai juara Grup 1 dengan torehan 52 poin dari 27 pertandingan!

Kesebelasan milik Presiden RI Prabowo Subianto ini hanya unggul satu poin dari Adhyaksa Banten di posisi dua. Garudayaksa kini menatap final Championship 2025-2026.