Hasil Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Jauhi Kejaran Borneo FC

BANDUNG – Persib Bandung berhasil memetik 3 poin penting saat menjamu PSIM Yogyakarta di pekan ke-31 Super League 2025-2026, pada Senin (4/5/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Apil (GBLA), tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di markas Persib tersebut dicetak oleh Patricio Matricardi pada menit kedua. Dengan kemenangan itu, Persib meraih 3 poin penting, yang membuat tim asuhan Bojan Hodak tersebut berada di puncak klasemen dan menjauhi kejaran Borneo FC.

Persib yang berada di peringkat pertama kini memiliki 72 poin. Sementara Borneo di urutan kedua dengan 69 angka. Kendati demikian, Borneo masih berpotensi menyamakan poin lagi karena mereka baru akan memainkan pekan ke-31 besok, Selasa 5 Mei 2026 dengan melawan Persita Tangerang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib berhasil unggul cepat atas skuad Laskar Mataram –julukan PSIM– pada menit ke-2. Kepastian itu didapat setelah Patricio Matricardi berhasil memanfaatkan umpan Thom Haye untuk dikonversi menjadi gol pembuka keunggulan tuan rumah.

PSIM berusaha merespons gol cepat Persib tersebut dengan berusaha tampil lebih ngotot dalam menyerang. Namun, lini pertahanan tim tuan rumah yang digalang Federico Barba dan kolega masih tampil cukup solid dalam mematahkan serangan lawan.

Beckham Putra di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)

Pada menit ke-10, Persib nyaris menggandakan keunggulan atas tim tamu lewat peluang yang diciptakan Ramon Tanque. Sayangnya, tendangan pemain tersebut masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap oleh penjaga gawang PSIM, Cahya Supriadi.

PSIM Yogyakarta terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya di paruh pertama. Sementara itu, tim asuhan Bojan Hodak terus melancarkan gelombang serangan ke lini pertahanan tim tamu menjelang akhir babak pertama.

Persib menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas PSIM. Kedua tim pasti akan berbenah saat jeda babak pertama agar tampil lebih baik dan klinis pada babak kedua.