Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Pangeran Biru Memimpin 1-0

BANDUNG – Persib Bandung untuk sementara berhasil mengamankan keunggulan 1-0 atas PSIM Yogyakarta pada paruh pertama laga lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan sengit antara kedua tim ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (4/5/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib langsung menggebrak dan berhasil unggul cepat atas skuad Laskar Mataram –julukan PSIM– pada menit ke-2. Gol pembuka tersebut lahir setelah Patricio Matricardi sukses memanfaatkan umpan matang dari Thom Haye untuk dikonversi menjadi gol yang menggetarkan jala lawan.

PSIM berusaha merespons gol cepat Persib tersebut dengan tampil lebih ngotot dalam menyerang. Namun, lini pertahanan tim tuan rumah yang digalang Federico Barba dan kolega masih tampil cukup solid dalam meredam agresivitas tim tamu.

Pada menit ke-10, Persib nyaris menggandakan keunggulan atas tim tamu lewat peluang yang diciptakan Ramon Tanque. Sayangnya, tendangan pemain asal Brasil itu masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap oleh penjaga gawang PSIM, Cahya Supriadi.

Patricio Matricardi di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)

PSIM Yogyakarta terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya di bawah tekanan pendukung tuan rumah. Sementara itu, tim asuhan Bojan Hodak terus melancarkan gelombang serangan ke lini pertahanan tim tamu menjelang akhir babak pertama.