Link Live Streaming Persijap Jepara vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Siap Curi 3 Poin!

JEPARA – Persija Jakarta mengusung misi membawa pulang poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara dalam laga lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit tersebut dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin (4/5/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Punya Modal Positif

Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– datang ke Jepara dengan kepercayaan diri tinggi. Hal ini tak lepas dari hasil positif yang mereka raih pada pekan lalu, di mana Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses melibas Persis Solo dengan skor telak 4-0.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan anak asuhnya telah menjalani serangkaian evaluasi serta persiapan yang sangat matang. Kondisi fisik dan mental pemain yang stabil menjadi modal berharga bagi tim ibu kota untuk meredam perlawanan tuan rumah.

"Puji Tuhan kami punya persiapan dengan baik," ucap Mauricio Souza dalam konferensi pers, dikutip Senin (4/5/2026).

"Kami punya waktu untuk bikin semua yang kami sudah planning. Tim motivasi untuk pertandingan," tambahnya.

Mauricio Souza

2. Target Tiga Poin

Juru taktik asal Brasil tersebut menegaskan kemenangan adalah harga mati bagi timnya. Karena itu, ia meminta para penggawa Persija untuk tetap fokus dan menampilkan performa maksimal sepanjang 90 menit pertandingan berjalan guna menjaga posisi di klasemen.