Hasil Persijap Jepara vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Bawa Pulang Tiga Poin, Macan Kemayoran Menang 2-0!

JEPARA – Persija Jakarta sukses memetik kemenangan krusial dalam laga tandang mereka melawan Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2025-2026. Skuad Macan Kemayoran menyudahi perlawanan tuan rumah dengan skor meyakinkan 2-0 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5/2026) malam WIB.

Berkat tiga poin dari markas Persijap, Macan Kemayoran memastikan diri masih berada di jalur persaingan gelar juara Super League musim ini. Persija kini duduk di posisi ketiga dengan 65 poin, beda empat angka dengan Borneo FC di urutan kedua, dan terpaut 7 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persijap dan Persija bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Kedua tim tampak tidak mau melakukan kesalahan di awal laga agar tidak kecolongan oleh strategi lawan yang bisa berakibat fatal.

Pada menit ke-15, Persija menciptakan peluang emas melalui tendangan bebas Fabio Calonego. Namun, sepakan kerasnya tersebut masih mampu diamankan dengan sangat baik oleh penjaga gawang Persijap, Sendri Johansyah.

Tim asuhan Mauricio Souza kembali mengancam pada menit ke-23. Sepakan keras Van Basty lagi-lagi masih bisa diatasi dengan sigap oleh kiper Persijap yang tampil gemilang di bawah mistar gawang.

Persijap Jepara vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Persija terus melancarkan gelombang serangan ke jantung pertahanan Persijap. Namun, rentetan peluang yang tercipta belum mampu berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-35.

Di sisi lain, Persijap cukup kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan Persija Jakarta. Serangan tim tuan rumah belum begitu merepotkan barisan belakang yang digalang oleh kapten Rizky Ridho.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Untuk sementara waktu, Persijap dan Persija masih bermain imbang kacamata 0-0.