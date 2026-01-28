Bojan Hodak: Layvin Kurzawa dan Dion Markx Belum Main di Laga Persis Solo vs Persib Bandung

DUA pemain baru Persib Bandung, Layvin Kurzawa maupun Dion Markx, masih belum mengikuti latihan meski sudah diresmikan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menjelaskan Layvin Kurzawa masih mengalami kendala karena proses pembuatan (Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) belum rampung.

“Saya rasa, satu-satunya hal adalah KITAS. Dan ITC sudah selesai, semoga besok (hari ini) dia sudah ada di sini, Saya harap besok (hari ini),” kata Bojan Hodak di Lapangan Pendamping Stadion GBLA.

1. Dion Markx Mulai Berlatih Hari Ini

Sementara untuk Dion Markx, pelatih asal Kroasia ini juga mengaku menantikannya. Kemungkinan baru bisa berlatih pada hari ini Rabu (28/1/2026).

“Dia berbicara pada saya dalam 48 jam, jadi harusnya dia terbang hari ini (kemarin),” tutur Bojan Hodak.

2. Belum Bisa Main di Laga Persis Solo vs Persib Bandung

Dengan alasan itu, Bojan Hodak memastikan Layvin Kurzawa dan Dion Markx tidak akan turut diboyong saat Persib Bandung bertandang ke markas Persis Solo. Pertandingan ke-19 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 31 Januari 2026.

“Keduanya tidak, mereka tidak dibawa (ke Solo) karena mereka harus berlatih dan tidak bisa hanya datang lalu bermain. Mereka bisa cedera jika melakukan itu,” tegasnya.