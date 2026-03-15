Hajar Everton 2-0, Arsenal Makin Dekat dengan Titel Juara Liga Inggris 2025-2026?

LONDON – Arsenal meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Everton di pekan ke-30 Liga Inggris 2025-2026. Tiga poin itu terasa krusial setelah Manchester City ditahan West Ham United 1-1!

Duel Arsenal vs Everton dan West Ham vs Man City itu digelar berbarengan pada Minggu (15/3/2026) dini hari WIB. Hasil berbeda diraih dua kesebelasan yang sedang berjuang di jalur juara.

1. Menang di Ujung Laga

Arsenal vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@premierleague)

Arsenal menang dengan skor 2-0 di Stadion Emirates, London. Dua gol kemenangan The Gunners dicetak di ujung laga lewat Viktor Gyokeres (89’) dan Max Dowman (90+7’).

Hasil itu mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 70 poin dari 31 laga yang sudah dilakoni. Dengan tujuh pertandingan tersisa, jalan menuju titel ke-13 makin lempang.

Apalagi, pesaing terberat, Man City, justru meraih hasil 1-1 di Stadium of London, markas West Ham. The Citizens unggul duluan lewat gol Bernardo Silva di menit ke-31.

Akan tetapi, West Ham mampu menyamakan skor di menit ke-35 lewat Konstantinos Mavropanos. Man City berusaha keras mencari gol kemenangan sepanjang 55 menit waktu tersisa.