Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hajar Everton 2-0, Arsenal Makin Dekat dengan Titel Juara Liga Inggris 2025-2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |07:37 WIB
Arsenal sukses mengalahkan Everton 2-0 di saat Manchester City ditahan West Ham United 1-1 (Foto: X/@premierleague)
A
A
A

LONDON – Arsenal meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Everton di pekan ke-30 Liga Inggris 2025-2026. Tiga poin itu terasa krusial setelah Manchester City ditahan West Ham United 1-1!

Duel Arsenal vs Everton dan West Ham vs Man City itu digelar berbarengan pada Minggu (15/3/2026) dini hari WIB. Hasil berbeda diraih dua kesebelasan yang sedang berjuang di jalur juara.

1. Menang di Ujung Laga

Arsenal vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@premierleague)

Arsenal menang dengan skor 2-0 di Stadion Emirates, London. Dua gol kemenangan The Gunners dicetak di ujung laga lewat Viktor Gyokeres (89’) dan Max Dowman (90+7’).

Hasil itu mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 70 poin dari 31 laga yang sudah dilakoni. Dengan tujuh pertandingan tersisa, jalan menuju titel ke-13 makin lempang.

Apalagi, pesaing terberat, Man City, justru meraih hasil 1-1 di Stadium of London, markas West Ham. The Citizens unggul duluan lewat gol Bernardo Silva di menit ke-31.

Akan tetapi, West Ham mampu menyamakan skor di menit ke-35 lewat Konstantinos Mavropanos. Man City berusaha keras mencari gol kemenangan sepanjang 55 menit waktu tersisa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement