Kalahkan Liverpool 3-2, Manchester United Rawat Rekor Impresif Berumur 42 Tahun!

MANCHESTER – Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 pada pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Kemenangan itu sekaligus memperpanjang rekor impresif yang sudah berlangsung 42 tahun.

Duel Manchester United vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Old Traffod, Manchester, Minggu 3 Mei 2026 malam WIB. Drama lima gol terjadi sepanjang 90 menit.

Dominik Szoboszlai perkecil skor laga Manchester United vs Liverpool 2-1 (Foto: X/@premierleague)

Tiga gol Man United dicetak Matheus Cunha (6’), Benjamin Sesko (14’), dan Kobbie Mainoo (77’). Sementara, Liverpool hanya bisa membalas via lesatan Dominik Szoboszlai (47’) dan Cody Gakpo (56’).

1. Hampir Kalah

Dua gol Liverpool itu nyaris memantik kebangkitan tim tamu. Dalam keadaan 2-2, rekor impresif yang sudah dirawat Man United sejak Mei 1984 terancam putus begitu saja.

Untungnya, Mainoo sukses mencetak gol di menit ke-77 untuk memastikan kemenangan. Rekor impresif tersebut mampu diperpanjang setidaknya hingga laga kandang berikutnya.

Rekor apa itu? Man United ternyata tidak pernah kalah di kandang sendiri, Stadion Old Trafford, jika memimpin atau unggul saat turun minum! Alias, Iblis Merah tak pernah kena comeback di kandangnya.