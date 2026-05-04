HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Bangga Manchester United Lolos Liga Champions Usai Kalahkan Liverpool 3-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |09:13 WIB
Michael Carrick bangga betul usai membawa Man United tembus Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@manutd)
MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, bangga usai mengantarkan timnya memastikan diri lolos ke Liga Champions 2026-2027. Apalagi, mereka menyegel satu tempat usai mengalahkan musuh bebuyutannya Liverpool dengan skor 3-2 di pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026.

Duel Manchester United vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Old Traffod, Manchester, Minggu 3 Mei 2026 malam WIB. Drama lima gol terjadi sepanjang 90 menit.

Dominik Szoboszlai perkecil skor laga Manchester United vs Liverpool 2-1 (Foto: X/@premierleague)

Tiga gol Man United dicetak Matheus Cunha (6’), Benjamin Sesko (14’), dan Kobbie Mainoo (77’). Sementara, Liverpool hanya bisa membalas via lesatan Dominik Szoboszlai (47’) dan Cody Gakpo (56’).

1. Tak Terkejar

Kemenangan itu memastikan Man United lolos ke Liga Champions 2026-2027. Mereka kini mengumpulkan 64 poin dari 35 laga dan bertengger nyaman di urutan tiga klasemen Liga Inggris 2025-2026.

Poin yang mereka kumpulkan tak akan terkejar oleh Bournemouth yang duduk di urutan enam dengan 52 angka. The Cherries maksimal hanya meraup 61 poin jika menyapu bersih tiga laga tersisa.

Dengan begitu, Man United akan kembali bermain di Liga Champions untuk pertama kali sejak musim 2023-2024. Ini juga sekaligus peningkatan pesat usai musim lalu finis di urutan 15!

 

