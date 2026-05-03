Arne Slot Pusing, Pemain Andalannya Absen dalam Duel Manchester United vs Liverpool

MANCHESTER – Pelatih Liverpool, Arne Slot, harus berpikir keras jelang menghadapi Manchester United karena salah satu pemain andalannya, yakni Alexander Isak dipastikan absen pada laga bertajuk North West Derby di Old Trafford pada Minggu (3/5/2026) malam WIB. Padahal laga ini bukan sekadar gengsi rivalitas abadi, melainkan pertaruhan besar untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Manchester United yang saat ini nangkring di posisi ketiga hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci tiket ke Liga Champions musim depan, sementara kemenangan akan memberikan jaminan serupa bagi skuat asuhan Arne Slot.

Namun, kabar buruk menerjang kubu tim tamu kurang dari 24 jam sebelum peluit kick-off laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026 tersebut dibunyikan. Menurut laporan dari Give Me Sport, Minggu (3/5/2026), penyerang berlabel kelas dunia, Alexander Isak, dipastikan absen karena cedera pangkal paha.

Kehilangan ini menjadi pukulan telak bagi The Reds yang sedang berambisi melakukan balas dendam atas kekalahan di Anfield pada pertemuan pertama musim ini.

1. Badai Cedera di Lini Depan Arne Slot

Alexander Isak, yang didatangkan Liverpool dengan memecahkan rekor transfer Inggris senilai 130 juta poundsterling dari Newcastle United musim panas lalu, kembali harus masuk ruang perawatan. Penyerang asal Swedia ini memang menjalani musim yang sulit karena kerap diganggu cedera, hingga baru mengoleksi empat gol dari 21 penampilan.

Alexander Isak @LFC

Padahal, Isak baru saja menemukan momentum setelah mencetak gol ke gawang Crystal Palace pekan lalu, gol pertamanya sejak pulih dari patah kaki pada Desember silam. Absennya Isak membuat pusing kepala Arne Slot semakin menjadi-jadi.

Pasalnya, stok lini serang Liverpool benar-benar menipis. Isak menyusul Hugo Ekitike yang harus absen hingga akhir tahun 2026 akibat cedera achilles, serta bintang utama Mohamed Salah yang juga menepi karena masalah hamstring.