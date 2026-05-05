Unggul 5 Poin atas Manchester City, Arsenal Pasti Juara Liga Inggris 2025-2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |09:22 WIB
Unggul 5 Poin atas Manchester City, Arsenal Pasti Juara Liga Inggris 2025-2026?
Arsenal saat ini memimpin lima poin atas Manchester City dengan tiga laga tersisa di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
UNGGUL lima poin atas Manchester City, Arsenal pasti juara Liga Inggris 2025-2026? Dengan tiga laga tersisa, semua masih mungkin terjadi!

Persaingan gelar juara Liga Inggris 2025-2026 sangat sengit. Menyisakan tiga pertandingan lagi, Arsenal dan Manchester City masih bertarung dengan selisih yang terbilang tipis di papan atas.

1. Arsenal di Atas Angin

Rayan Cherki buka keunggulan Manchester City atas Arsenal

Arsenal berada di atas angin lantaran memimpin klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan raihan 76 poin. Mereka awalnya unggul 6 angka dari Man City di urutan 2 tapi The Citizens baru bermain 33 kali.

Dengan 2 laga lebih sedikit dan selisih gol yang superior, Man City sejatinya cukup diunggulkan untuk jadi juara. Apa daya, pasukan Pep Guardiola justru tersandung di markas Everton!

Ya, Man City ditahan The Toffees dengan skor 3-3 di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Selasa (5/5/2026) dini hari WIB. Alhasil, mereka gagal memangkas jarak dan justru terpaut 5 angka dengan Arsenal!

Pun begitu, Man City masih memiliki 1 laga tabungan lagi. Erling Haaland dan kawan-kawan bakal menjalani laga tunda pada Kamis 14 Mei 2026 dini hari WIB melawan Crystal Palace di Stadion Etihad.

 

