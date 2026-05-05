Bawa Manchester United ke Liga Champions 2026-2027, Michael Carrick Serahkan Nasib ke Manajemen

MANCHESTER – Michael Carrick masih bungkam soal masa depannya usai membawa Manchester United lolos ke Liga Champions 2026-2027. Ia kembali menegaskan hanya akan fokus pada tugas di depan mata.

Man United memastikan satu tempat di Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Liverpool 3-2 dalam pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Duel itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu 3 Mei 2026 malam WIB.

Tiga gol Man United dicetak Matheus Cunha (6’), Benjamin Sesko (14’), dan Kobbie Mainoo (77’). Sementara, Liverpool hanya bisa membalas via lesatan Dominik Szoboszlai (47’) dan Cody Gakpo (56’).

1. Terasa Natural

Kemenangan itu semakin menguatkan desakan agar manajemen segera mempermanenkan status Carrick sebagai pelatih definitif. Pria asal Inggris itu mengakui posisi yang ditempatinya saat ini terasa natural.

“Kami mengalahkan beberapa tim yang bagus dan sungguh menantang. Saya mencintai apa yang saya lakukan (sekarang ini). Ini adalah posisi yang bagus buat saya, terasa natural jika saya boleh jujur,” papar Carrick, dilansir dari laman resmi Man United, Selasa (5/5/2026).

“Saya bukannya bersikap acuh tak acuh karena ini adalah peran yang sulit tapi semua terasa seperti saya sudah lama ada di sini, dalam berbagai waktu, tetapi saya bisa memahami apa yang ditimbulkannya. Berada di posisi ini adalah posisi yang baik," Imbuh pria berusia 44 tahun itu.