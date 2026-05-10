Manchester City Hajar Brentford 3-0, Pep Guardiola Janji Terus Kejar Arsenal hingga Akhir

MANCHESTER – Manchester City berhasil menghajar Brentford dengan skor 3-0 di laga pekan ke-36 Liga Inggris 2025-2026. Pep Guardiola berjanji untuk terus mengejar Arsenal hingga akhir.

Duel Manchester City vs Brentford itu berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu 9 Mei 2026 malam WIB. Tiga gol tuan rumah dicetak Jeremy Doku (60’), Erling Haaland (75’), dan Omar Marmoush (90+2’).

1. Jarak

Kemenangan itu menambah koleksi poin Man City menjadi 74 dari 35 laga. Mereka berjarak dua angka dari Arsenal di puncak klasemen dengan jumlah pertandingan yang sama.

Tapi, Arsenal baru akan bermain melawan West Ham United pada Minggu (10/5/2026) malam WIB untuk laga ke-36 musim ini. Potensi jarak kembali merentang jadi lima poin cukup terbuka.

Guardiola mengakui tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perburuan gelar juara. Tapi, ia yakin nasib berada di tangan Man City.

“Saya tidak tahu. Ini ada di tangan kami semua. Mereka harus hilang poin tapi yang bisa kami lakukan adalah menang lagi pada tengah pekan (melawan Crystal Palace),” papar Guardiolan, dikutip dari laman resmi Man City, Minggu (10/5/2026).