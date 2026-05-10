Sunderland vs Manchester United Berakhir 0-0, Michael Carrick Puji Mentalitas Iblis Merah

SUNDERLAND – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, merasa puas dengan skor 0-0 dari lawatan ke markas Sunderland pada pekan ke-36 Liga Inggris 2025-2026. Ia pun menyukai mentalitas yang ditunjukkan anak asuhnya sepanjang laga.

Duel Sunderland vs Man United itu berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, Inggris, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 21.00 WIB. Di luar dugaan, The Black Cats mampu tampil dominan!

1. Tidak Kemasukan

Sunderland vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Man United)

Statistik memperlihatkan Sunderland unggul 52% dalam penguasaan bola sepanjang 90 menit. Armada Regis Le Bris bahkan melepaskan 13 tembakan dengan 2 di antaranya memaksa Senne Lammens melakukan penyelamatan brilian.

Sedangkan, Iblis Merah kesulitan mengembangkan permainan. Man United memang hanya mencatatkan 10 percobaan dengan 2 di antaranya mengarah ke gawang tetapi semua dilakukan di babak kedua.

Usai laga, Carrick mengaku cukup senang gawang tim asuhannya tidak kemasukan. Ia mengakui Bruno Fernandes dan kawan-kawan tidak tampil bagus sepanjang 90 menit.

“Tentu saja kami senang dengan clean sheet. Kami tahu kami tidak dalam penampilan terbaik,” aku Carrick, dinukil dari laman resmi Man United, Minggu (10/5/2026).