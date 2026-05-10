Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sunderland vs Manchester United Berakhir 0-0, Michael Carrick Puji Mentalitas Iblis Merah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |11:01 WIB
Sunderland vs Manchester United Berakhir 0-0, Michael Carrick Puji Mentalitas Iblis Merah
Michael Carrick memuji mentalitas Man United yang sanggup menahan Sunderland 0-0 meski digempur sepanjang 90 menit (Foto: Man United)
A
A
A

SUNDERLAND – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, merasa puas dengan skor 0-0 dari lawatan ke markas Sunderland pada pekan ke-36 Liga Inggris 2025-2026. Ia pun menyukai mentalitas yang ditunjukkan anak asuhnya sepanjang laga.

Duel Sunderland vs Man United itu berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, Inggris, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 21.00 WIB. Di luar dugaan, The Black Cats mampu tampil dominan!

1. Tidak Kemasukan

Sunderland vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Man United)
Sunderland vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Man United)

Statistik memperlihatkan Sunderland unggul 52% dalam penguasaan bola sepanjang 90 menit. Armada Regis Le Bris bahkan melepaskan 13 tembakan dengan 2 di antaranya memaksa Senne Lammens melakukan penyelamatan brilian.

Sedangkan, Iblis Merah kesulitan mengembangkan permainan. Man United memang hanya mencatatkan 10 percobaan dengan 2 di antaranya mengarah ke gawang tetapi semua dilakukan di babak kedua.

Usai laga, Carrick mengaku cukup senang gawang tim asuhannya tidak kemasukan. Ia mengakui Bruno Fernandes dan kawan-kawan tidak tampil bagus sepanjang 90 menit.

“Tentu saja kami senang dengan clean sheet. Kami tahu kami tidak dalam penampilan terbaik,” aku Carrick, dinukil dari laman resmi Man United, Minggu (10/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/45/3217448/liverpool_vs_chelsea-PJYD_large.jpg
Hasil Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: Gol Beruntung Enzo Fernandez Paksa Laga Berakhir 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/45/3216470/manchester_united_sukses_merawat_rekor_impresif_berumur_42_tahun_usai_mengalahkan_liverpool_3_2-fSiZ_large.jpg
Kalahkan Liverpool 3-2, Manchester United Rawat Rekor Impresif Berumur 42 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/45/3216430/arsenal_saat_ini_memimpin_lima_poin_atas_manchester_city_dengan_tiga_laga_tersisa_di_liga_inggris_2025_2026-Mmu6_large.jpg
Unggul 5 Poin atas Manchester City, Arsenal Pasti Juara Liga Inggris 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/45/3216408/hasil_everton_vs_manchester_city_di_liga_inggris_2025_2026_malam_ini-2GqI_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester City Hampir Kalah dari Everton, Chelsea Dipermalukan Nottingham Forest!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/10/11/1705133/timnas-indonesia-dipukul-qatar-02-di-piala-asia-u17-2026-ahc.webp
Timnas Indonesia Dipukul Qatar 0-2 di Piala Asia U-17 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/04/timnas_indonesia_u_17.jpg
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 Vs Qatar: Garuda Muda Turunkan Skuad Terbaik!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement