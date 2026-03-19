Penyebab Eks Pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo Batal Gabung Eintracht Frankfurt dan Fulham U-21

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |12:57 WIB
Greg Nwokolo hampir gabung Frankfurt dan Fulham U-21 pada 2013. (Foto: Instagram/@greg11n)
PENYEBAB eks pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo batal gabung Eintracht Frankfurt dan Fulham U-21 akan diulas Okezone. Di bulan Oktober 2013, Greg Nwokolo mendapat kesempatan berharga beruji coba dengan tim-tim kuat Eropa.

Pada Selasa 1 Oktober 2013, Greg Nwokolo dipercaya membela Indonesia XI untuk menghadapi Fulham U-21. Hasilnya, Indonesia XI menang 2-0 atas Fulham lewat gol-gol Greg Nwokolo pada menit 34 dan Titus Bonai (55’).

Greg Nwokolo @greg11n

1. Bantu Arema FC Kalahkan Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt yang berstatus juara Liga Europa 2021-2022, sempat menghadapi Arema FC pada 5 Oktober 2013. Arema FC yang diperkuat Greg Nwokolo menang 3-2 atas Eintracht Frankfurt!

Kelar pertandingan melawan Fulham dan Eintracht Frankfurt, Greg Nwokolo dihampiri pelatih kedua tim. Ia pun diajak bergabung bersama dua tim tersebut.

“Saat itu kita lawan Fulham, Frankfrut sama klub dari Liga Australia saya lupa. Dalam tiga pertandingan itu, kami menjalani laga yang bagus,” kata Greg Nwokolo, Okezone mengutip dari channel YouTube Vindes, Kamis (19/3/2026).

2. Terkendala Usia

Sayangnya ketika kedua pelatih melakukan pendekatan kepada Greg Nwokolo, ada kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dimaksud adalah usia Greg Nwokolo telah menginjak 27 tahun saat itu. Fulham dan Frankfurt akan merekrut Greg Nwokolo jika usianya di bawah 20 tahun.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/51/3207780/timnas_indonesia_bidik_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-t70J_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Peserta Piala Asia 2027 yang Baru Sekali Lolos Fase Gugur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/51/3207775/pemain_timnas_indonesia_yohanes_pahabol_batal_gabung_villarreal_karena_takut_villarrealcf-doMQ_large.jpg
Kisah Pemain Timnas Indonesia Tolak Gabung Villarreal karena Takut Main di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/51/3207762/pascal_struijk_siap_membela_timnas_indonesia_pascalstruijk-Xy49_large.jpg
Pascal Struijk Pamer Tato Garuda Setelah Simon Grayson Kunjungi Leeds United, Siap Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/51/3207576/patrick_kluivert-hZRU_large.jpg
Kisah Patrick Kluivert, Gagal di Timnas Indonesia Kini Punya Kans Loloskan Suriname ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/19/11/1688561/hasil-lengkap-liga-champions-barcelona-menggila-liverpool-dan-madrid-tembus-perempat-final-rvv.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Barcelona Menggila, Liverpool dan Madrid Tembus Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/26/kontingen_indonesia_menutup_asean_para_games_2025.jpg
Instruksi Prabowo Jadi Kunci, Bonus Atlet ASEAN Para Games Langsung Cair Tanpa Potongan
