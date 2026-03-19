Penyebab Eks Pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo Batal Gabung Eintracht Frankfurt dan Fulham U-21

PENYEBAB eks pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo batal gabung Eintracht Frankfurt dan Fulham U-21 akan diulas Okezone. Di bulan Oktober 2013, Greg Nwokolo mendapat kesempatan berharga beruji coba dengan tim-tim kuat Eropa.

Pada Selasa 1 Oktober 2013, Greg Nwokolo dipercaya membela Indonesia XI untuk menghadapi Fulham U-21. Hasilnya, Indonesia XI menang 2-0 atas Fulham lewat gol-gol Greg Nwokolo pada menit 34 dan Titus Bonai (55’).

1. Bantu Arema FC Kalahkan Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt yang berstatus juara Liga Europa 2021-2022, sempat menghadapi Arema FC pada 5 Oktober 2013. Arema FC yang diperkuat Greg Nwokolo menang 3-2 atas Eintracht Frankfurt!

Kelar pertandingan melawan Fulham dan Eintracht Frankfurt, Greg Nwokolo dihampiri pelatih kedua tim. Ia pun diajak bergabung bersama dua tim tersebut.

“Saat itu kita lawan Fulham, Frankfrut sama klub dari Liga Australia saya lupa. Dalam tiga pertandingan itu, kami menjalani laga yang bagus,” kata Greg Nwokolo, Okezone mengutip dari channel YouTube Vindes, Kamis (19/3/2026).

2. Terkendala Usia

Sayangnya ketika kedua pelatih melakukan pendekatan kepada Greg Nwokolo, ada kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dimaksud adalah usia Greg Nwokolo telah menginjak 27 tahun saat itu. Fulham dan Frankfurt akan merekrut Greg Nwokolo jika usianya di bawah 20 tahun.