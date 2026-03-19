Respons Maxwell Souza Gagal Cetak Gol Penalti di Laga Persija Jakarta vs Dewa United

BINTANG Persija Jakarta, Maxwell Souza, menyampaikan permohonan maaf usai gagal membawa timnya meraih kemenangan saat melawan Dewa United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Ia menegaskan perjuangan belum berakhir dan menyalakan api kebangkitan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta harus puas bermain 1-1 saat menjamu Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu 15 Maret 2026. Satu yang pasti, ini menjadi hasil yang sangat tidak memuaskan bagi Macan Kemayoran.

Maxwell Souza gagal cetak gol penalti di laga Persija Jakarta vs Dewa United. (Foto: Instagram/@persija)

Padahal, Persija Jakarta sejatinya bisa mengunci kemenangan dalam pertandingan tersebut karena mendapat hadiah penalti di pengujung babak kedua. Namun, Maxwell Souza gagal memanfaatkan momentum emas tersebut karena tendangannya mampu ditangkap kiper Dewa United, Sonny Stevens.

1. Maxwell Souza Ambil Tanggung Jawab

Maxwell Souza mengakui kesalahannya. Pemain berpaspor Brasil itu menyampaikan permohonan maaf kepada rekan setim dan The Jakmania atas kegagalan penaltinya.

“Saya bertanggung jawab penuh atas hasil imbang ini dan meminta maaf kepada rekan-rekan setim serta para penggemar atas kegagalan penalti tersebut,” kata Maxwell Souza, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Namun, Maxwell Souza menegaskan semangat membawa skuad Persija Jakarta tak pernah padam. Ia juga menegaskan bakal menampilkan performa terbaik di sisa pertandingan musim ini.

“Perjuangan kami berlanjut dan saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Persija,” sambungnya.