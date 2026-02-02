Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Istri Layvin Kurzawa Menangis Lihat sang Suami Disambut Puluhan Ribu Bobotoh Kelar Laga Persib Bandung vs PSBS Biak

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |15:04 WIB
Istri Layvin Kurzawa Menangis Lihat sang Suami Disambut Puluhan Ribu Bobotoh Kelar Laga Persib Bandung vs PSBS Biak
Momen Layvin Kurzawa saat disambut puluhan ribu Bobotoh kelar laga Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/@kurzawa)
A
A
A

ISTRI Layvin Kurzawa, Melissa Chovet, menangis melihat sang suami disambut puluhan ribu Bobotoh kelar laga Persib Bandung vs PSBS Biak pada Minggu, 25 Januari 2026 malam WIB. Menurut Layvin Kurzawa, sambutan yang diterimanya membuat sang istri menangis.

“Bagi saya (sambutan suporter Persib Bandung) itu luar biasa. Keluarga saya melihat di TV dan istri saya menangis,” kata Layvin Kurzawa kelar latihan bersama Persib Bandung,” Senin (2/2/2026).

Layvin Kurzawa. (Foto: Laman resmi Persib)

“Itu luar biasa untuk Anda yang memiliki begitu banyak penggemar. Banyak orang yang meneriaki nama saya, Kurzawa. Saya sangat bahagia,” lanjut Layvin Kurzawa.

1. Bersiap Debut Bersama Persib Bandung

Layvin Kurzawa yang pernah sembilan tahun (2015-2024) membela Paris Saint-Germain, mengaku sudah kerasan tinggal di Bandung. Pesepakbola 33 tahun ini tak sabar menjalani debut bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Laga terdekat Persib Bandung saat menjamu Malut United di pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 6 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

Layvin Kurzawa mungkin tidak langsung dimainkan sebagai starter. Sebab, sudah enam bulan lamanya, Layvin Kurzawa tidak tampil di laga kompetitif.

 

