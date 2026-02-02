ISTRI Layvin Kurzawa, Melissa Chovet, menangis melihat sang suami disambut puluhan ribu Bobotoh kelar laga Persib Bandung vs PSBS Biak pada Minggu, 25 Januari 2026 malam WIB. Menurut Layvin Kurzawa, sambutan yang diterimanya membuat sang istri menangis.
“Bagi saya (sambutan suporter Persib Bandung) itu luar biasa. Keluarga saya melihat di TV dan istri saya menangis,” kata Layvin Kurzawa kelar latihan bersama Persib Bandung,” Senin (2/2/2026).
“Itu luar biasa untuk Anda yang memiliki begitu banyak penggemar. Banyak orang yang meneriaki nama saya, Kurzawa. Saya sangat bahagia,” lanjut Layvin Kurzawa.
Layvin Kurzawa yang pernah sembilan tahun (2015-2024) membela Paris Saint-Germain, mengaku sudah kerasan tinggal di Bandung. Pesepakbola 33 tahun ini tak sabar menjalani debut bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung.
Laga terdekat Persib Bandung saat menjamu Malut United di pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 6 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.
Layvin Kurzawa mungkin tidak langsung dimainkan sebagai starter. Sebab, sudah enam bulan lamanya, Layvin Kurzawa tidak tampil di laga kompetitif.