HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Cantik Indah Optimistis Persib Bandung Kalahkan Persijap Jepara dan Kunci Gelar Juara di GBLA!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |15:03 WIB
Bobotoh cantik dukung Persib Bandung juara Super League 2025-2026 di GBLA. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
BANDUNG - Bobotoh cantik asal Moh Toha, Indah, merasa sangat emosional dan bangga mengawal momentum krusial Persib Bandung dalam mencetak sejarah baru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Indah mengungkapkan rasa bahagia yang mendalam sekaligus haru andai skuad Pangeran Biru berhasil mengangkat trofi Super League 2025-2026.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion GBLA, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.

Laga ini akan menjadi penentu gelar bagi Maung Bandung -julukan Persib. Indah, sebagai salah satu Bobotoh, pun merasa sangat senang bisa menyaksikan langsung tim kesayangannya.

"Iya, antusias banget ya bobotoh menyaksikan, menjemput Persib buat juara. Banyak banget, bukan dari Bandung, dari luar Bandung juga banyak banget sayangnya (bobotoh) pengen menyaksikan langsung bagaimana Persib mau jadi juara," ujar Indah Okezone di Stadion GBLA, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (23/5/2026).

1. Harapan Hat-trick Juara

Bagi Indah dan Bobotoh lainnya, Persib adalah jiwa raga masyarakat Bandung. Dia mengaku, kemenangan atas Persijap Jepara bakal membuatnya senang sekaligus sedih.

"Seneng banget kalau misalkan ini mau jadi yang ketiga hat-trick ya. Seneng banget pasti. Ada seneng, ada sedih-sedihnya tuh sedih bahagia gitu (terharu)," tutur Indah.

Antusiasme Bobotoh dapat dipahami mengingat Persib Bandung sejengkal lagi juara Super League 2025-2026. Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin.

 

