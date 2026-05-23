Link Live Streaming Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Mengupayakan Keajaiban

SAMARINDA – Link live streaming Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026 ada di akhir artikel. Pertandingan ini seperti mengupayakan keajaiban terutama buat tuan rumah.

Duel Borneo FC vs Malut United itu merupakan matchday 34 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.

1. Upayakan Keajaiban

Harapan Borneo FC untuk jadi juara hampir pupus kala ditahan Persijap Jepara 0-0 pada pekan ke-33. Pasalnya, raihan poin mereka kini tertahan di angka 76 poin.

Hasil seri itu membuat tugas Borneo FC mengejar Persib Bandung di puncak klasemen cukup berat. Pangeran Biru hanya butuh hasil seri untuk juara lantaran memiliki dua poin lebih banyak.

Ditambah, Persib unggul dalam head to head atas Borneo FC. Andai ditahan Persijap Jepara, dan Borneo menang atas Malut, mereka masih bisa jadi juara.

Apapun itu, Borneo paham dalam sepakbola tidak ada yang tidak mungkin. Anak asuh Fabio Lefundes wajib terus mengupayakan kemenangan sembari berharap ada keajaiban di Kota Bandung.