8 Pemain Absen, Malut United Tetap Siap Hajar Borneo FC di Laga Pamungkas Super League 2025-2026!

PENYERANG Malut United, David da Silva, siap menghajar Borneo FC di laga pamungkas Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Ia memastikan Malut United tetap maksimal meski tidak diperkuat banyak pemain top.

“Kami akan memberikan penampilan terbaik dan menjalankan game plan yang disiapkan pelatih. Saya harap semua pemain bisa menikmati pertandingan besok,” kata David da Silva dalam konferensi pers jelang laga Malut United vs Borneo FC.

1. Delapan Pemain Malut United Absen

Laskar Kie Raha datang tidak dengan kekuatan terbaiknya setelah sejumlah pemain absen karena cedera dan akumulasi kartu. Adapun nama-nama pemain yang menjalani sanksi kartu adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Lucas Cardoso, dan Wbeymar Angulo. Lalu, mereka yang cedera adalah Alan Jose dan Tyronne del Pino. Ciro Alves juga absen karena masalah kesehatan serta Igor Inocencio yang tak bisa ikut karena alasan keluarga.

“Kami membawa 16 pemain ke Samarinda karena ada beberapa yang cedera dan mendapatkan akumulasi kartu. Walau begitu, persiapan tim tetap berjalan baik dan semua pemain yang dibawa dalam keadaan siap untuk bermain,” kata pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo.

Raihan poin dalam laga kontra Borneo FC besok sore akan memengaruhi posisi Malut United di klasemen akhir nanti. Saat ini, Malut United berada di peringkat ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin, terpaut dua angka dari Persebaya Surabaya (4) yang menorehkan 55 poin.

Sementara satu tingkat di bawah Laskar Kie Raha, ada Dewa United (6) yang memiliki jumlah poin sama. Namun, Banten Warriors kalah perhitungan head-to-head. Coach Hendri Susilo pun menegaskan anak asuhnya akan tetap berupaya menutup musim dengan hasil positif demi membahagiakan masyarakat Maluku Utara dan Maluku.

“Situasi pemain kondusif dan semua yang ada di sini dalam keadaan sehat. Kami datang dengan target untuk mencuri poin di kandang Borneo FC,” kata Hendri Susilo.