BANDUNG — Laga krusial yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026 dipastikan bakal menyedot perhatian publik sepak bola Tanah Air. Pertandingan penentu takhta juara ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Saat ini, Persib Bandung masih kukuh di puncak klasemen sementara dengan raihan 78 poin, hanya terpaut dua angka dari pesaing terdekatnya, Borneo FC, yang mengintai di peringkat kedua. Secara matematis, armada Maung Bandung hanya memerlukan hasil imbang untuk mengunci gelar juara musim ini karena keunggulan head-to-head serta selisih gol dari Pesut Etam.

Kendati demikian, skenario tersebut bisa berantakan andai Persib tergelincir di tangan Persijap, sementara Borneo FC sukses mengamankan poin penuh dari Malut United pada laga pamungkas.

1. Tekad Laskar Kalinyamat Merusak Pesta Tuan Rumah

Persijap Jepara datang ke Bandung bukan tanpa nyali. Di bawah komando juru taktik berusia 40 tahun, Mario Lemos, Laskar Kalinyamat menegaskan komitmennya untuk memberikan perlawanan maksimal tanpa beban berat di pundak pemain.

Lemos menyadari betul signifikansi laga ini bagi perebutan mahkota juara, namun ia memastikan timnya tetap membidik hasil positif demi menutup kompetisi dengan manis. Motivasi tinggi kubu tamu didukung oleh catatan impresif mereka pada laga-laga sebelumnya.

Pada paruh pertama musim, Persijap berhasil menumbangkan Persib dengan skor 2-1 saat bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini. Tidak hanya itu, ketangguhan mental Laskar Kalinyamat juga teruji ketika mereka sukses menahan imbang Borneo FC tanpa gol, sebuah hasil yang sempat mengacaukan laju sang rival dalam perburuan gelar.

Berbekal kedisiplinan dan karakter bermain yang kuat, Persijap siap mengirim ancaman serius sekaligus menjadi batu sandungan bagi ambisi juara sang tuan rumah.