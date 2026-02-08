Hasil Barcelona vs Real Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 3-0, Blaugrana Menjauh dari Kejaran Real Madrid

BARCELONA – Barcelona terus menunjukkan dominasinya demi merebut gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 Menjamu Real Mallorca di Spotify Camp Nou pada pekan ke-23, Minggu (8/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Hansi Flick sukses mengamankan poin penuh setelah menang telak dengan skor 3-0.

Kemenangan ini membuat Barcelona kini unggul empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026. Los Blancos –julukan Madrid– baru akan bertanding melawan Valencia di Mestalla pada Senin 9 Februari 2026, untuk mencoba memangkas kembali jarak menjadi satu poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publik sendiri, Barcelona sebenarnya sempat kesulitan pada babak pertama. Mallorca tampil cukup berani dan beberapa kali merepotkan pertahanan tuan rumah melalui skema serangan balik.

Namun, efektivitas menjadi pembeda dalam laga ini. Kegagalan Mallorca memanfaatkan peluang berujung petaka saat Robert Lewandowski mencetak gol pembuka.

Berawal dari upaya Marcus Rashford yang terblok, bola jatuh tepat di kaki Lewandowski. Setelah mengontrol bola sejenak, penyerang veteran asal Polandia itu melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper lawan.

Barcelona vs Real Mallorca. (Foto: La Liga)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Blaugrana tampil lebih lepas. Pada menit ke-60, Lamine Yamal menggandakan keunggulan melalui gol spektakuler.