HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bio Paulin Ingin Bawa Jay Idzes hingga Bruno Fernandes Gabung Pasuruan United!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |16:55 WIB
Bio Paulin Ingin Bawa Jay Idzes hingga Bruno Fernandes Gabung Pasuruan United!
Bio Paulin ingin datangkan Jay Idzes dan Bruno Fernandes ke Pasuruan United. (Foto: Instagram/pasuruan_united)
PASURUAN – Ambisi besar sedang menyelimuti kubu Pasuruan United yang diasuh Bio Paulin. Menjelang laga hidup-mati memperebutkan tiket semifinal Liga 4 melawan PSMP Mojokerto pada Sabtu (7/2/2026), Laskar Santri Mbeling tidak hanya bicara soal taktik di lapangan, tetapi juga rencana transfer bombastis yang mengejutkan publik sepak bola Tanah Air, yakni mendatangkan Bruno Fernandes dan Jay Idzes.

1. Candaan Berkelas Bio Paulin

Pelatih Pasuruan United, Bio Paulin, baru-baru ini memicu kehebohan melalui akun media sosial pribadinya. Melihat tren klub-klub Super League yang mulai jor-joran mendatangkan pemain kelas dunia, mantan bek tangguh Persipura Jayapura ini melontarkan keinginan yang sangat tinggi untuk masa depan timnya.

Bio Paulin akui kagum dengan klub seperti Persib Bandung yang sukses memboyong Thom Haye hingga Layvin Kurzawa. Begitu juga dengan Persija Jakarta yang sukses membawa Mauro Zijlstra dan Shayne Pattynama.

Seolah tak mau kalah, Bio Paulin pun berharap Pasuruan United bisa mendatangkan pemain kelas dunia di jendela transfer mendatang. Menariknya, nama yang diinginkan Bio Paulin adalah kapten Timnas Indonesia yang tengah bersinar di Sassuolo, Jay Idzes dan bintang Manchester United, Bruno Fernandes.

Cuitan Bio Paulin soal Bruno Fernandes dan Jay Idzes
Cuitan Bio Paulin soal Bruno Fernandes dan Jay Idzes

“Tim Liga 1 banyak beli pemain top, Haye, Kurzawa, Pattynama, Ivar, Zijlstra. Bio harap musim depan Pasuruan United juga bisa dapatkan Jay Idzes dan Bruno Fernandes,” tulis Bio Paulin di akun X (Twitter) miliknya, @biopauline, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Meskipun bernada bercana, pernyataan tersebut mencerminkan kepercayaan diri tinggi yang ia bangun di dalam tim sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 1 November 2025 lalu. Karakter Bio yang tegas namun humoris di luar lapangan telah mengubah atmosfer ruang ganti.

 

1 2
      
