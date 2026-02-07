Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan ke Persib Bandung, Cyrus Margono Resmi Gabung Persija Jakarta!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |00:31 WIB
Bukan ke Persib Bandung, Cyrus Margono Resmi Gabung Persija Jakarta!
Cyrus Margono resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@cmargono)
A
A
A

SEMPAT dikabarkan didekati Persib Bandung, kiper berpaspor Indonesia Cyrus Margono resmi gabung Persija Jakarta. Konfirmasi itu disampaikan Persija Jakarta di media sosial Instagram mereka, @persija.

“Tangan yang tenang. Fokus yang tajam. Seorang pelindung baru untuk Persija @cmargono,” tulis @persija.

Cyrus Margono resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: instagram/@persija)
Cyrus Margono resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: instagram/@persija)

Tidak seperti Jean Mota yang diumumkan di kontrak Persija Jakarta enam bulan, belum diketahui berapa lama masa bakti Cyrus Margono di skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Sekadar diketahui, di penutupan bursa transfer pada Jumat 5 Februari 2026, Persija Jakarta juga mendatangkan mantan pemain Inter Miami asal Brasil, Jean Mota.

1. Cyrus Margono Bikin Persaingan Kiper Persija Jakarta Makin Ketat

Sebelum Cyrus Margono datang, Persija Jakarta telah memiliki empat penjaga gawang jempolan. Mereka ialah Carlos Eduardo, Andritany Ardhiyasa, Hafizh Rizkianur, dan Irham Nadzhofa.

Musim ini hanya Carlos Eduardo dan Andritany Ardhiyasa yang sudah mendapatkan menit tampil bersama Persija Jakarta. Carlos Eduardo 15 kali tampil di Super League 2025-2026 dan hanya kemasukan 10 kali.

Sementara Andritany Ardhiyasa kemasukan empat kali dari empat pertandingan Super League 20252-2026. Secara statistik, dua penjaga gawang di atas sejatinya lumayan.

 

Halaman:
1 2
      
