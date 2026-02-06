Hasil PSIM Yogyakarta vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Derby Mataram Berakhir 0-0!

HASIL PSIM Yogyakarta vs Persis Solo di lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/2/2026) sore WIB, skor sama kuat 0-0.

Karena skor imbang, PSIM Yogyakarta masih tertahan di peringkat tujuh klasemen dengan 32 angka. Sementara Persis Solo masih tertahan di posisi juru kunci dengan 12 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo menahan PSIM Yogyakarta 0-0. (Foto: Instagram/@persisofficial)

PSIM dan Persis tampil dengan tempo sedang di awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lain.

Pada menit ke-10, PSIM memiliki peluang lewat umpan Nermin Haljeta ke Riyatno Abiyoso. Akan tetapi, bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan.

Persis juga merepotkan pertahanan PSIM pada menit ke-22. Sayangnya, sundulan Irfan masih dengan mudah diamankan kiper Cahya Supriadi.