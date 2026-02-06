Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIM Yogyakarta vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Derby Mataram Berakhir 0-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |17:30 WIB
Hasil PSIM Yogyakarta vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Derby Mataram Berakhir 0-0!
PSIM ditahan Persis Solo dengan skor 0-0. (Foto: Instagram/@psimjogjaofficial)
A
A
A

HASIL PSIM Yogyakarta vs Persis Solo di lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/2/2026) sore WIB, skor sama kuat 0-0.

Karena skor imbang, PSIM Yogyakarta masih tertahan di peringkat tujuh klasemen dengan 32 angka. Sementara Persis Solo masih tertahan di posisi juru kunci dengan 12 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo menahan PSIM Yogyakarta 0-0. (Foto: Instagram/@persisofficial)
Persis Solo menahan PSIM Yogyakarta 0-0. (Foto: Instagram/@persisofficial)

PSIM dan Persis tampil dengan tempo sedang di awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lain.

Pada menit ke-10, PSIM memiliki peluang lewat umpan Nermin Haljeta ke Riyatno Abiyoso. Akan tetapi, bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan.

Persis juga merepotkan pertahanan PSIM pada menit ke-22. Sayangnya, sundulan Irfan masih dengan mudah diamankan kiper Cahya Supriadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3199975/ivar_jenner_resmi_bergabung_dengan_dewa_united_fc-cVWE_large.jpg
Breaking News: Ivar Jenner Resmi Gabung Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3199950/bobotoh_cantik_tiara_prediksi_persib_bandung_menang_atas_malut_united_okezone-mKcG_large.jpg
Bobotoh Cantik Tiara Setiawati Prediksi Persib Bandung vs Malut United: Maung Bandung Menang 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3199946/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_malut_united-JWxQ_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Malut United: Misi Gustavo Franca Permalukan Maung Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199830/mauro_zijlstra_mengaku_sempat_berbicara_dengan_shayne_pattynama_sebelum_akhirnya_menerima_pinangan_persija_jakarta-xdLa_large.jpg
Bawa-Bawa Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra Ungkap Cerita Kepindahannya ke Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/06/11/1674205/2-duel-panas-bundesliga-aksi-penuh-tensi-bundesliga-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-mdb.jpg
2 Duel Panas Bundesliga, Aksi Penuh Tensi Bundesliga Pekan Ini, Live & Eksklusif di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/06/psim_yogyakarta_bermain_imbang_tanpa_gol_melawan_p.jpg
PSIM Yogyakarta vs Persis Solo: Derby Mataram Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement