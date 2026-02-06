Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Malut United: Misi Gustavo Franca Permalukan Maung Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |06:36 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Malut United: Misi Gustavo Franca Permalukan Maung Bandung!
Malut United bersiap jelang menghadapi Persib Bandung di Stadion GBLA. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (6/2/2026) pukul 19.00 WIB.

Kapten Malut United, Gustavo Franca, berhasrat membawa Malut United menang di markas Persib Bandung. Ia mencoba membawa Malut United bangkit setelah pekan lalu di luar dugaan kalah 1-2 dari Bhayangkara FC di kandang sendiri.

Malut United kalah 1-2 dari Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
Malut United kalah 1-2 dari Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

“Setelah kalah di kandang, sekarang kami fokus menatap pertandingan besok (hari ini) dan akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata Gustavo Franca dalam pers menjelang laga melawan Persib Bandung.

1. Persiapan Malut United Sudah Optimal

Gustavo Franca mengatakan persiapan tim berjalan baik dan semua pemain sudah siap menghadapi pertandingan melawan Maung Bandung.  “Persiapan kami telah dilakukan semaksimal mungkin. Kami juga terus bekerja keras setelah mengalami kekalahan di kandang,” kata bek asal Brasil tersebut.

Hal senada disampaikan pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, yang mengatakan semua pemain yang dibawa ke Bandung berada dalam kondisi siap untuk diturunkan. “Kami sudah dua hari di Bandung melakukan persiapan untuk laga besok (hari ini). Semua pemain yang ada dalam kondisi sehat dan siap untuk bertanding,” ucap Hendri Susilo.

2. Catatan Apik Malut United di Markas Lawan

Musim ini, Malut United memiliki rekor apik saat bermain tandang dengan catatan 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Total 13 gol dicetak dan hanya kebobolan 8 kali, paling sedikit kedua setelah Persebaya Surabaya (5).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199830/mauro_zijlstra_mengaku_sempat_berbicara_dengan_shayne_pattynama_sebelum_akhirnya_menerima_pinangan_persija_jakarta-xdLa_large.jpg
Bawa-Bawa Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra Ungkap Cerita Kepindahannya ke Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199826/mauro_zijlstra_mengaku_sempat_mencari_klub_di_eropa_sebagai_pelabuhan_barunya-0VzW_large.jpeg
Mauro Zijlstra SempatCari Klub di Eropa Sebelum Pilih Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199825/persebaya_surabaya_memasang_konsentrasi_tinggi_jelang_menghadapi_bali_united-r32v_large.jpg
Ogah Hilang Poin, Persebaya Surabaya Pasang Konsentrasi Tinggi Jelang Hadapi Bali United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199824/mauro_zijlstra_punya_alasan_tersendiri_mengapa_akhirnya_bergabung_dengan_persija_jakarta-VRy7_large.jpg
Faktor Utama Mauro Zijlstra Mantap Pilih Gabung Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/05/11/1674007/sejarah-indonesia-ke-final-piala-asia-futsal-usai-bungkam-jepang-53-spp.webp
Sejarah, Indonesia ke Final Piala Asia Futsal usai Bungkam Jepang 5-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/05/jakarta_lavani.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Lavani Hancurkan Bhayangkara Presisi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement