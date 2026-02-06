Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Malut United: Misi Gustavo Franca Permalukan Maung Bandung!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (6/2/2026) pukul 19.00 WIB.

Kapten Malut United, Gustavo Franca, berhasrat membawa Malut United menang di markas Persib Bandung. Ia mencoba membawa Malut United bangkit setelah pekan lalu di luar dugaan kalah 1-2 dari Bhayangkara FC di kandang sendiri.

Malut United kalah 1-2 dari Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

“Setelah kalah di kandang, sekarang kami fokus menatap pertandingan besok (hari ini) dan akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata Gustavo Franca dalam pers menjelang laga melawan Persib Bandung.

1. Persiapan Malut United Sudah Optimal

Gustavo Franca mengatakan persiapan tim berjalan baik dan semua pemain sudah siap menghadapi pertandingan melawan Maung Bandung. “Persiapan kami telah dilakukan semaksimal mungkin. Kami juga terus bekerja keras setelah mengalami kekalahan di kandang,” kata bek asal Brasil tersebut.

Hal senada disampaikan pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, yang mengatakan semua pemain yang dibawa ke Bandung berada dalam kondisi siap untuk diturunkan. “Kami sudah dua hari di Bandung melakukan persiapan untuk laga besok (hari ini). Semua pemain yang ada dalam kondisi sehat dan siap untuk bertanding,” ucap Hendri Susilo.

2. Catatan Apik Malut United di Markas Lawan

Musim ini, Malut United memiliki rekor apik saat bermain tandang dengan catatan 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Total 13 gol dicetak dan hanya kebobolan 8 kali, paling sedikit kedua setelah Persebaya Surabaya (5).