HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauro Zijlstra SempatCari Klub di Eropa Sebelum Pilih Gabung Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |03:16 WIB
Mauro Zijlstra SempatCari Klub di Eropa Sebelum Pilih Gabung Persija Jakarta
Mauro Zijlstra mengaku sempat mencari klub di Eropa sebagai pelabuhan barunya (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Mauro Zijlstra mengaku sempat mencari klub di Eropa sebagai pelabuhan barunya. Pada akhirnya, pilihan justru dijatuhkan ke Persija Jakarta.

Zijlstra resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Penyerang berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak jangka panjang berdurasi 2,5 tahun atau hingga Mei 2028. 

Mauro Zijlstra (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

Merapatnya Zijlstra ke klub papan atas Super League itu menimbulkan pro dan kontra dari pencinta sepakbola Tanah Air. Tak sedikit yang menyayangkan keputusannya karena meninggalkan karier di Eropa. 

1. Sempat Cari Klub Lain

Ternyata, Zijlstra bersama agennya sempat mencari peluang untuk tetap bermain di Eropa. Hanya saja, kans tersebut sulit didapat karena minim jam terbang bersama FC Volendam. Striker kelahiran Zaandam, Belanda, itu bahkan tak mencatatkan penampilannya di Liga Belanda 2025-2026. 

“Pertama, saya bersama agen tentu mencari peluang di Eropa karena sebelumnya saya bermain di sana. Tetapi di Volendam saya tidak banyak bermain, jadi cukup sulit menemukan klub yang memberikan tawaran bagus,” ungkap Zijlstra, dipetik dari laman resmi Persija, Jumat (6/2/2026).  

Sampai akhirnya, Persija  datang dan memberikan tawaran. Zijlstra mengungkapkan prosesnya berjalan cukup cepat hingga akhirnya menjadi rekrutan anyar di paruh musim Super League 2025-2026. 

 

Halaman:
1 2
      
