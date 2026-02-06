Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Termasuk Jay Idzes, Pemain-Pemain Timnas Indonesia Dukung Mauro Zijlstra Gabung Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |00:01 WIB
Termasuk Jay Idzes, Pemain-Pemain Timnas Indonesia Dukung Mauro Zijlstra Gabung Persija Jakarta
Bergabungnya Mauro Zijlstra ke Persija Jakarta mendapat respons positif dari sesama pemain Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

KABAR bergabungnya Mauro Zijlstra ke Persija Jakarta mendapat respons positif dari sesama pemain Timnas Indonesia. Termasuk Jay Idzes, mereka ramai-ramai memberikan dukungan di media sosial.

Zijlstra resmi diikat Persija dengan kontrak berdurasi 2,5 musim. Hadirnya pemain berusia 21 tahun itu menjadi tambahan opsi di lini depan tim asuhan Mauricio Souza musim ini.

1. Ucapan Selamat

Mauro Zijlstra siap tempur untuk Persija Jakarta

Dukungan Idzes berikan lewat tulisan di kolom komentar postingan terbaru Zijlstra. Unggahan itu sudah disukai ratusan ribu pengguna Instagram.

"Semoga sukses," tulis Idzes di kolom komentar.

Selain sang kapten, beberapa pemain Timnas Indonesia juga memberikan respons positif dengan kabar bergabungnya Zijlstra ke Persija. Tentunya mereka berharap sang penyerang muda dapat menunjukkan kualitasnya.

"Selamat datang," tulis Pattynama yang juga baru bergabung di Persija.

"Semoga sukses," tulis Egy Maulana Vikri yang merupakan pemain Dewa United FC.

 

