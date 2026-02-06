Faktor Utama Mauro Zijlstra Mantap Pilih Gabung Persija Jakarta

Mauro Zijlstra punya alasan tersendiri mengapa akhirnya bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

JAKARTA – Mauro Zijlstra punya alasan tersendiri mengapa akhirnya bergabung dengan Persija Jakarta. Hal itu berhubungan dengan durasi kontrak yang disodorkan manajemen klub kepadanya.

Zijlstra secara mengejutkan pindah dari FC Volendam ke Persija. Striker berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak selama 2,5 musim atau hingga Mei 2028.

1. Kontrak Jangka Panjang

Ternyata, kontrak jangka panjang itulah yang membuat Zijlstra mantap memilih Persija sebagai pelabuhan terbarunya. Pemain berusia 21 tahun itu menilai ikatan kerja sama itu sebagai wujud kepercayaan besar klub kepada pemain.

“Proyek jangka panjang untuk saya,” ungkap Zijlstra, dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (6/2/2026).

“Mereka memberi kepercayaan besar kepada saya. Tentu saya harus beradaptasi dulu dengan kompetisi, pemain, dan pelatih. Itu alasan terbaik bagi saya,” sambung pria berdarah Belanda tersebut.