Ogah Hilang Poin, Persebaya Surabaya Pasang Konsentrasi Tinggi Jelang Hadapi Bali United

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak mau hilang poin saat menghadapi Bali United pada lanjutan Super League 2025-2026. Oleh karena itu, timnya akan konsentrasi tingkat tinggi sepanjang 90 menit.

Duel Bali United vs Persebaya Surabaya itu merupakan pekan ke-20 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Hasil Maksimal

Tavares mengatakan laga timnya melawan Skuad Serdadu Tridatu tentunya akan berjalan ketat. Hal itu dikarenakan kedua tim ingin meraih hasil maksimal.

"Kami tahu pertandingan di sana akan sangat sulit. Bali United punya tim yang bagus dan mereka pasti akan bermain keras," kata Tavares dilansir dari laman I.League, Jumat (6/2/2026).

Pria asal Portugal itu menegaskan Skuad Bajul Ijo tidak boleh lengah. Kalau mereka hilang fokus, Bali United pastinya akan memanfaatkan untuk mencetak gol.