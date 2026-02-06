Bawa-Bawa Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra Ungkap Cerita Kepindahannya ke Persija Jakarta

Mauro Zijlstra mengaku sempat berbicara dengan Shayne Pattynama sebelum akhirnya menerima pinangan Persija Jakarta (Foto: X/@Persija_Jkt)

JAKARTA – Mauro Zijlstra mengaku sempat berbicara dengan Shayne Pattynama sebelum akhirnya menerima pinangan Persija Jakarta. Keduanya kini akan berada dalam satu atap!

Zijlstra resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija pada Rabu 4 Februari 2026. Bergabungnya pemain berlabel Timnas Indonesia itu cukup menyita perhatian. Pasalnya, rumor baru berhembus kencang pada Minggu 1 Februari 2026.

1. Tak Ingin Membocorkan

Penyerang 21 tahun itu mengakui sebenarnya tak ingin membocorkan kepindahannya ke Persija . Tapi ternyata rumor sudah ramai diperbincangkan di sosial media mau pun media lokal Belanda.

"Awalnya saya merahasiakannya. Saya tidak memberitahu siapa pun, tapi ada beberapa rumor," kata Zijlstra, dipetik dari laman resmi Persija, Jumat (6/2/2026).

2. Shayne Pattynama

Shayne yang sudah merapat ke Persija Jakarta lebih dulu ternyata melihat rumor tersebut. Ia langsung bertanya Zijlstra.

"Shayne mengirim pesan kepada saya, 'Kamu datang? Kamu datang?' Saya bilang, 'Mungkin, mungkin saya datang.' Jadi Shayne adalah orang pertama yang menghubungi saya," ujar Zijlstra.