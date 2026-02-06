Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Cantik Tiara Setiawati Prediksi Persib Bandung vs Malut United: Maung Bandung Menang 2-1!

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |06:53 WIB
Bobotoh Cantik Tiara Setiawati Prediksi Persib Bandung vs Malut United: Maung Bandung Menang 2-1!
Bobotoh cantik Tiara prediksi Persib Bandung menang atas Malut United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
A
A
A

BOBOTOH cantik asal Kota Bandung, Tiara Setiawati (20), mengaku optimistis Persib Bandung akan membalas kekalahan pada putaran pertama saat menjamu Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/2/2026) pukul 19.00 WIB.

Ia memprediksi laga akan berlangsung sengit. Namun, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- diyakini mampu mengamankan kemenangan tipis di hadapan pendukungnya sendiri.

1. Malut United Tim Berkualitas

Malut United di Super League 2025-2026.jpg

Tiara mengatakan, Malut United bukan lawan yang mudah. Menurutnya, tim tamu memiliki kualitas pemain yang mumpuni, bahkan beberapa di antaranya pernah merasakan gelar juara bersama Persib Bandung.

“Malut itu tim yang bagus, pemainnya juga berpengalaman. Jadi pasti bukan pertandingan yang mudah buat Persib,” ujarnya.

Ia menilai lini serang Malut United patut diwaspadai. Ketajaman Ciro Alves dan David Da Silva yang mendapat dukungan dari Tyronne Del Pino dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Persib Bandung.

Namun, Tiara percaya barisan belakang Maung Bandung memiliki kapasitas untuk meredam agresivitas tim tamu. Menurutnya, kehadiran pemain bertahan seperti Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reijnders dapat menjadi kunci untuk mengantisipasi serangan Malut United. Ia menyebut kombinasi pemain belakang tersebut membuat lini pertahanan Persib Bandung semakin solid.

“Saya yakin lini belakang Persib bisa meredam mereka. Sekarang pertahanannya sudah lebih kokoh,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3199946/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_malut_united-JWxQ_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Malut United: Misi Gustavo Franca Permalukan Maung Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199830/mauro_zijlstra_mengaku_sempat_berbicara_dengan_shayne_pattynama_sebelum_akhirnya_menerima_pinangan_persija_jakarta-xdLa_large.jpg
Bawa-Bawa Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra Ungkap Cerita Kepindahannya ke Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199826/mauro_zijlstra_mengaku_sempat_mencari_klub_di_eropa_sebagai_pelabuhan_barunya-0VzW_large.jpeg
Mauro Zijlstra SempatCari Klub di Eropa Sebelum Pilih Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199825/persebaya_surabaya_memasang_konsentrasi_tinggi_jelang_menghadapi_bali_united-r32v_large.jpg
Ogah Hilang Poin, Persebaya Surabaya Pasang Konsentrasi Tinggi Jelang Hadapi Bali United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/05/11/1673897/jadwal-barcelona-vs-mallorca-laliga-202526-di-vision-blaugrana-tak-ingin-kehilangan-poin-fia.webp
Jadwal Barcelona vs Mallorca LaLiga 2025/26 di VISION+, Blaugrana Tak Ingin Kehilangan Poin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Antusias Tinggi, Hampir 70 Orang Daftar Seleksi JPT Deputi Kemenpora
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement