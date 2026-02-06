Bobotoh Cantik Tiara Setiawati Prediksi Persib Bandung vs Malut United: Maung Bandung Menang 2-1!

BOBOTOH cantik asal Kota Bandung, Tiara Setiawati (20), mengaku optimistis Persib Bandung akan membalas kekalahan pada putaran pertama saat menjamu Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/2/2026) pukul 19.00 WIB.



Ia memprediksi laga akan berlangsung sengit. Namun, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- diyakini mampu mengamankan kemenangan tipis di hadapan pendukungnya sendiri.

1. Malut United Tim Berkualitas

Tiara mengatakan, Malut United bukan lawan yang mudah. Menurutnya, tim tamu memiliki kualitas pemain yang mumpuni, bahkan beberapa di antaranya pernah merasakan gelar juara bersama Persib Bandung.



“Malut itu tim yang bagus, pemainnya juga berpengalaman. Jadi pasti bukan pertandingan yang mudah buat Persib,” ujarnya.



Ia menilai lini serang Malut United patut diwaspadai. Ketajaman Ciro Alves dan David Da Silva yang mendapat dukungan dari Tyronne Del Pino dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Persib Bandung.



Namun, Tiara percaya barisan belakang Maung Bandung memiliki kapasitas untuk meredam agresivitas tim tamu. Menurutnya, kehadiran pemain bertahan seperti Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reijnders dapat menjadi kunci untuk mengantisipasi serangan Malut United. Ia menyebut kombinasi pemain belakang tersebut membuat lini pertahanan Persib Bandung semakin solid.



“Saya yakin lini belakang Persib bisa meredam mereka. Sekarang pertahanannya sudah lebih kokoh,” katanya.