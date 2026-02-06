Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Ivar Jenner Resmi Gabung Dewa United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |09:32 WIB
Breaking News: Ivar Jenner Resmi Gabung Dewa United
Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
DEWA United resmi mengumumkan bergabungnya Ivar Jenner. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu bergabung setelah kontraknya berakhir di FC Utrecht.

“Dia di sini. Ivar Jenner adalah Banten Warriors,” tulis keterangan dalam unggahan di akun Instagram Dewa United @dewaunitedfc, Jumat (6/2/2026).

1. Rumor Transfer Ivar Jenner

Ivar Jenner dikabarkan gabung Dewa United gosballfc

Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi soal masa depan Ivar Jenner. Sebelumnya, ia disebut-sebut akan bergabung dengan Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Super League.

Namun, hingga jelang penutupan bursa transfer, Persija tak kunjung mengumumkan kedatangan Ivar. Malahan, rumor menyebut pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan Dewa United.

Kabar semakin menguat ketika FC Utrecht mengumumkan perpisahan dengan Ivar. Kontrak yang sedianya akan berakhir pada Juni 2026, diputus lebih cepat berdasarkan kesepakatan bersama.

“FC Utrecht dan Ivar Jenner telah sepakat, melalui pembicaraan yang berjalan dengan baik, untuk mengakhiri kontrak kerja sama mereka,” tulis pihak klub pada Senin 2 Februari 2026.

 

Halaman:
1 2
      
