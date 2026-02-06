Persija Jakarta Resmi Gaet Jean Mota sang Mantan Rekan Lionel Messi!

PERSIJA Jakarta resmi mendatangkan gelandang asal Brasil, Jean Mota. Pemain yang satu ini bukanlah pesepakbola sembarangan. Jean Mota pernah membela sejumlah klub top, salah satunya pernah satu tim dengan Lionel Messi di Inter Miami.

1. Jean Mota Dikontrak 6 Bulan

Jean Mota dikontrak Persija Jakarta selama enam bulan. Jika tampil oke, gelandang kelahiran Sao Paulo, 15 Oktober 1993 itu akan mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu tahun.

Jean Mota diresmikan sebagai pemain baru Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

“Persija selalu berusaha melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan tim. Kehadiran Jean Mota kami harapkan bisa menambah variasi dalam permainan yang berujung pada kekuatan tim. Ia memiliki pengalaman bermain di level kompetisi kasta tertinggi. Jadi, kami percaya kualitas serta mentalitasnya dapat membantu tim mencapai target yang telah kami tetapkan,” kata Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca.

2. Karier Gemilang Jean Mota

Jean Mota memiliki karier gemilang. Ia lama berkarier di kasta tertinggi sepakbola Brasil. Sebelum gabung Persija Jakarya, Jean Mota membela sejumlah klub Serie A Brasil seperti Portuguesa (2013–2015), Santos (2016–2022), dan EC Vitória (2024–2025).

Ia pun pernah merasakan atmosfer MLS saat berseragam Inter Miami (2022–2024). Selain itu, Jean Mota berkiprah bersama Fortaleza (2015–2016) dan terakhir membela Vila Nova FC (2025–2026).

3. Terima Tantangan di Persija Jakarta

Jean Mota pun tak sabar bermain untuk Persija Jakarta. Ia siap membayar kepercayaan yang diberikan manajemen Persija Jakarta kepadanya.