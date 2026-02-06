Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026: Thom Haye Cetak Gol, Maug Bandung Unggul 1-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |20:00 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026: Thom Haye Cetak Gol, Maug Bandung Unggul 1-0!
Persib Bandung untuk sementara unggul 1-0 atas Malut United. (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Setelah melalui 45 menit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (6/2/2026) malam WIB, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- unggul 1-0.

Gol Persib Bandung diciptakan Thom Haye via eksekusi penalti pada menit 36. Menarik menanti aksi laga Persib Bandung vs Malut United di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Pada awal babak pertama, Persib Bandung langsung menekan Malut United. Serangan masif dari Maung Bandung -julukan Persib- beberapa kali membahayakan gawang Malut United.

Meski demikian, belum ada gol yang tercipta hingga pertengahan laga babak pertama. Maung Bandung terus menekan, sementara Laskar Kie Raha -julukan Malut United- masih mengandalkan pola serangan balik.

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United. (Foto: Persib)
Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United. (Foto: Persib)

Upaya Persib Bandung yang terus menekan akhirnya membuahkan hasil. Maung Bandung mendapatkan penalti pada menit ke-36. Thom Haye (36' (P) yang bertindak sebagai algojo menuntaskan tugasnya dengan baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
