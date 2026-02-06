Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |12:12 WIB
Live RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: RCTI)
A
A
A

PERSIB Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC dalam laga krusial babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, mempertemukan wakil Indonesia dan Thailand dalam duel bergengsi. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi membuka peluang melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Ratchaburi FC mengandalkan kekuatan bermain di kandang, penguasaan bola, serta transisi cepat dan serangan dari sisi sayap. Disiplin permainan dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi senjata utama wakil Thailand ini.

Thom Haye bahagia Persib Bandung menang 1-0 atas Persis Solo Persibcoid

Sementara itu, Persib Bandung datang dengan mental kuat dan permainan agresif. Diperkuat pemain anyar yang kaya akan pengalaman yaitu Layvin Kurzawa dan Dion Marx tentunya akan menampilkan permainan cantik dengan pressing intens, tempo cepat, kolektivitas tim, serta kualitas individu lini depan menjadi andalan Maung Bandung, baik saat bermain tandang maupun ketika tampil dominan di kandang dengan dukungan penuh Bobotoh.

Dua laga diprediksi berjalan dengan tensi tinggi, tempo cepat, dan pertarungan ketat di setiap lini. Gol bisa tercipta dari situasi bola mati maupun kesalahan kecil di tengah tekanan tinggi.

Berikut Jadwal Leg I dan II AFC Champions League 2 2025-2026:

  • Ratchaburi FC vs Persib Bandung di Stadion Ratchaburi, Rabu 11 Februari 2026 pukul 18.45 WIB – live di RCTI
  • Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu 18 Februari 2026 pukul 18.45 WIB – live di RCTI
 

Halaman:
1 2
      
