HOME BOLA LIGA CHAMPION

Adu Nilai Pasaran Skuad Persib Bandung dengan Ratchaburi FC, bak Bumi dan Langit?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |14:27 WIB
Adu Nilai Pasaran Skuad Persib Bandung dengan Ratchaburi FC, bak Bumi dan Langit?
Persib Bandung siap hadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
ADU nilai pasaran skuad Persib Bandung dengan Ratchaburi FC menarik untuk dibahas. Pasalnya kedua tim yang akan saling berjumpa di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 disebut-sebut memiliki nilai pasaran yang berbeda, bak bumi dan langit.

Ya, Persib dipastikan berjumpa perwakilan Thailand tersebut di babak 16 besar, yang mana akan berlangsung pada 11 Februari 2026 untuk leg pertama, dan leg kedua yang digelar di kandang Persib dihelat 18 Februari 2025.

Tentunya untuk melihat seberapa jauh kekuatan tim, maka Anda bisa melihat seberapa mahal nilai skuadnya. Lantas, siapa yang lebih mahal, Persiba tau Ratchaburi FC?

1. Nilai Pasar Ratchaburi FC

Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, pada musim 2025-2026 ini, Ratchaburi FC berkekuatan 26 pemain. Rata-rata usia klub berjuluk The Dragons itu adalah 30,2 tahun.

Lalu jumlah pemain asing ada 9, dan tujuh lainnya berlabel penggawa Timnas Thailand. Dengan segala hal-hal menarik itu, seluruh skuad Ratchaburi FC ditaksir mencapai 5,25 juta euro atau sekira Rp103,1 miliar.

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2 @rbfcofficial_
Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2 @rbfcofficial_

Tak heran dengan harga pasaran fantastis itu, Ratchaburi FC mampu menembus 16 besar AFC Champions Leage 2 2025-2026. Lalu di kompetisi domestik, Ratchaburi FC pun tengah bertengger di peringkat kedua, beda 11 poin dengan Buriram United yang menempati posisi puncak.

2. Nilai Pasar Persib Bandung

Jika nilai pasar skuad Ratchaburi FC mencapai Rp103,1 miliar, maka berapa yang dimiliki Persib? Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, timm asuhan Bojan Hodak itu memiliki nilai pasar mencapai 7,71 juta euro atau sekira Rp151,4 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
