Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Laga Penentuan, Saksikan di VISION+!

LAGA leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi Persib Bandung. Pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 18.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung mengusung satu misi besar yakni membalikkan keadaan dan menuntaskan dendam atas kekalahan telak dari Ratchaburi FC. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

1. Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg 1 16 Besar

Pada leg pertama di Stadion Ratchaburi, Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-3. Dua gol Pedro Tana dan satu gol Gabriel Mutombo membuat langkah wakil Indonesia itu terasa berat.

Gabriel Mutombo cetak 1 gol di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC)

Kini, Persib Bandung wajib menang dengan selisih minimal empat gol untuk memastikan tiket ke perempatfinal. Secara matematis peluang itu memang tidak mudah, tetapi keyakinan, mentalitas, dan keberanian disebut masih tetap terjaga di dalam skuad Persib Bandung.

Bek Persib Bandung, Federico Barba, menegaskan timnya masih memiliki keuntungan besar karena leg kedua akan dimainkan di kandang sendiri, tempat di mana Maung Bandung merasa sangat kuat. Ia menyampaikan tim akan kembali ke Bandung dengan membawa keyakinan penuh bahwa peluang membalikkan keadaan tetap terbuka dan segala kemungkinan masih bisa terjadi.

2. Persib Bandung Butuh Dukungan Bobotoh

Federico Barba mengakui timnya sebenarnya mampu menciptakan peluang di leg pertama. Namun, sejumlah kesalahan elementer menjadi pembeda dalam pertandingan level Asia tersebut. Evaluasi sudah dilakukan. Kesalahan harus ditebus. Faktor kandang diyakini menjadi pembeda.