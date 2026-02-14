Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Laga Penentuan, Saksikan di VISION+!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |12:51 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Laga Penentuan, Saksikan di VISION+!
Persib Bandung siap membantai Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: VISION+)
A
A
A

LAGA leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi Persib Bandung. Pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 18.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung mengusung satu misi besar yakni membalikkan keadaan dan menuntaskan dendam atas kekalahan telak dari Ratchaburi FC. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

1. Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg 1 16 Besar

Pada leg pertama di Stadion Ratchaburi, Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-3. Dua gol Pedro Tana dan satu gol Gabriel Mutombo membuat langkah wakil Indonesia itu terasa berat.

Gabriel Mutombo cetak 1 gol di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC)
Gabriel Mutombo cetak 1 gol di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC)

Kini, Persib Bandung wajib menang dengan selisih minimal empat gol untuk memastikan tiket ke perempatfinal. Secara matematis peluang itu memang tidak mudah, tetapi keyakinan, mentalitas, dan keberanian disebut masih tetap terjaga di dalam skuad Persib Bandung.

Bek Persib Bandung, Federico Barba, menegaskan timnya masih memiliki keuntungan besar karena leg kedua akan dimainkan di kandang sendiri, tempat di mana Maung Bandung merasa sangat kuat. Ia menyampaikan tim akan kembali ke Bandung dengan membawa keyakinan penuh bahwa peluang membalikkan keadaan tetap terbuka dan segala kemungkinan masih bisa terjadi.

2. Persib Bandung Butuh Dukungan Bobotoh

Federico Barba mengakui timnya sebenarnya mampu menciptakan peluang di leg pertama. Namun, sejumlah kesalahan elementer menjadi pembeda dalam pertandingan level Asia tersebut. Evaluasi sudah dilakukan. Kesalahan harus ditebus. Faktor kandang diyakini menjadi pembeda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/261/3201496/federico_barba_yakin_persib_bandung_bisa_membalikkan_keadaan_di_leg_ii-l1zc_large.jpg
Federico Barba Pede Tantang Ratchaburi FC: Persib Bandung Kuat di Kandang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/261/3201493/debut_sergio_castel_bersama_persib_bandung_berakhir_pahit-b3Ar_large.jpg
Debut Berakhir Pahit, Sergio Castel Bertekad Bawa Persib Bandung Remontada Lawan Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/261/3201478/persib_bandung_bisa_meniru_apa_yang_dilakukan_persija_jakarta_saat_mengalahkan_johor_darul_takzim_4_0-PIC7_large.jpg
Kalah 0-3 di Pertemuan Pertama dari Ratchaburi FC, Persib Bandung Bisa Tiru Langkah Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/261/3201462/bek_ratchaburi_fc_gabriel_mutombo_jadi_korban_rasisme_usai_laga_kontra_persib_bandung-dFBp_large.jpg
Bek Ratchaburi FC Gabriel Mutombo Jadi Korban Rasisme Usai Laga Kontra Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/14/51/1676989/adnanindah-tak-dikirim-ke-all-england-2026-begini-penjelasan-pelatih-ganda-campuran-xzi.webp
Adnan/Indah Tak Dikirim ke All England 2026, Begini Penjelasan Pelatih Ganda Campuran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/14/pohang_steelers.jpg
Bali United Training Center Diserbu Klub Elite Korsel, Bukti Sport Tourism Indonesia Menggila
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement