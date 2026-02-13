Kalah 0-3 di Pertemuan Pertama dari Ratchaburi FC, Persib Bandung Bisa Tiru Langkah Persija Jakarta

Persib Bandung bisa meniru apa yang dilakukan Persija Jakarta saat mengalahkan Johor Darul Takzim 4-0 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

PERSIB Bandung punya tugas berat untuk mengalahkan Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, mereka bisa berkaca dari perjuangan Persija Jakarta di kompetisi yang sama.

Laga leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 antara Persib Bandung vs Ratchaburi FC itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Pangeran Biru tertinggal agregat 0-3.

1. Selisih 4 Gol

Bila ingin lolos, Persib harus bisa menang dengan selisih empat gol (4-0, 5-1, 6-2, dan seterusnya). Kurang dari itu, langkah anak asuh Bojan Hodak di kompetisi bisa jadi berakhir.

Tentu bukan tugas yang ringan bagi Persib untuk membalikkan agregat 0-3. Namun, Thom Haye dan kawan-kawan bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan Persija pada AFC Cup 2018.

Macan Kemayoran juga menelan kekalahan telak 0-3 kala bertemu Johor Darul Takzim (JDT) di fase grup. Persija pulang dari Stadion Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia, dengan kepala tertunduk.

Namun, saat gantian menjamu JDT di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Persija balik menang 4-0! Ketika itu, Marko Simic mengukir quattrick untuk membawa timnya meraih tiga poin krusial.