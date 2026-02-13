PERSIB Bandung punya tugas berat untuk mengalahkan Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, mereka bisa berkaca dari perjuangan Persija Jakarta di kompetisi yang sama.
Laga leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 antara Persib Bandung vs Ratchaburi FC itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Pangeran Biru tertinggal agregat 0-3.
Bila ingin lolos, Persib harus bisa menang dengan selisih empat gol (4-0, 5-1, 6-2, dan seterusnya). Kurang dari itu, langkah anak asuh Bojan Hodak di kompetisi bisa jadi berakhir.
Tentu bukan tugas yang ringan bagi Persib untuk membalikkan agregat 0-3. Namun, Thom Haye dan kawan-kawan bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan Persija pada AFC Cup 2018.
Namun, saat gantian menjamu JDT di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Persija balik menang 4-0! Ketika itu, Marko Simic mengukir quattrick untuk membawa timnya meraih tiga poin krusial.