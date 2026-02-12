Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Syarat Persib Bandung Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026 Setelah Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:49 WIB
Syarat Persib Bandung Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026 Setelah Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC
Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

BANDUNG – Langkah Persib Bandung di ajang AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 kini berada di ujung tanduk. Bertandang ke markas Ratchaburi FC di Dragon Solar Park, Thailand, pada Rabu 11 Februari 2026 malam WIB, skuad Maung Bandung terkapar dengan skor telak 0-3.

Hasil ini memaksa tim asuhan Bojan Hodak untuk melakukan keajaiban atau remontada pada leg kedua jika ingin terus melaju ke babak perempatfinal. Lantas apa saja syarat yang perlu dilakukan Persib untuk bisa menciptakan keajaiban di markas sendiri?

1. Misi Berat di GBLA

Kekalahan tiga gol tanpa balas di leg pertama menempatkan Persib dalam posisi sulit. Karena aturan agresivitas gol tandang tidak diberlakukan pada fase gugur musim ini, satu-satunya jalan pintas bagi Persib untuk lolos langsung adalah dengan menang selisih empat gol (seperti 4-0, 5-1, dan seterusnya) pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

Jika Persib hanya mampu menang dengan selisih tiga gol (seperti 3-0, 4-1, dan seterusnya) dalam waktu normal 90 menit, maka agregat akan menjadi imbang. Sesuai regulasi, pertandingan akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu hingga adu penalti untuk menentukan pemenang.

Tantangan ini kian nyata mengingat rekor kemenangan terbesar Persib musim ini hanya mentok di selisih tiga gol saat membungkam PSBS Biak (3-0) dan Madura United (4-1).

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

2. Sinergi Bojan Hodak dan Dukungan Bobotoh

Terkait hasil leg pertama, pelatih Persib, Bojan Hodak mengakui performa Thom Haye dan kawan-kawan jauh di bawah standar saat bermain di markas Ratchaburi FC, terutama akibat gol cepat lawan di awal laga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201183/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-Abdc_large.jpg
Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC, Suporter Nyaris Bentrok di Luar Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201172/federico_barba_ingin_persib_bandung_remontada_atas_ratchaburi_fc_di_bandung_fedebarba19-eVZ5_large.jpg
Misi Remontada Persib Bandung atas Ratchaburi FC di Bandung, Federico Barba: Kami Butuh Bantuan Bobotoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201161/joey_pelupessy_gagal_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_dingin_2026_beckhamput7-wxI5_large.jpg
Ketiadaan Joey Pelupessy Jadi Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201155/andrew_jung_tampil_buruk_di_laga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_andrewcadabra-poYG_large.jpg
Andrew Jung Bantah Tendang Botol karena Kesal Digantikan Sergio Castel di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/12/11/1676317/parlemen-denmark-serius-pertimbangkan-boikot-piala-dunia-2026-vmn.webp
Parlemen Denmark Serius Pertimbangkan Boikot Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/12/kuda_laut_nusantara.jpg
Hasil Futsal Nation Cup 2026: Kuda Laut Nusantara Hancurkan Mimpi Fafage Banua Lewat Adu Penalti!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement