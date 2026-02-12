Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Misi Remontada Persib Bandung atas Ratchaburi FC di Bandung, Federico Barba: Kami Butuh Bantuan Bobotoh!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:00 WIB
Misi Remontada Persib Bandung atas Ratchaburi FC di Bandung, Federico Barba: Kami Butuh Bantuan Bobotoh!
Federico Barba ingin Persib Bandung remontada atas Ratchaburi FC di Bandung. (Foto: Instagram/@fedebarba19)
A
A
A

KAPTEN Persib Bandung, Federico Barba, optimistis Maung Bandung -julukan Persib Bandung- melakukan remontada atau comeback saat gantian menjamu Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Demi merealisasikan ambisi remontada, Federico Barba meminta Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- untuk memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

“Hai, pertandingan selanjutnya kami membutuhkan bantuan Anda (Bobotoh) di Bandung,” kata Federico Barba kepada Bobotoh yang memadati tribun Dragon Solar Park, Okezone mengutip dari akun instagram @bandungfootball.

Federico Barba ingin Persib Bandung remontada atas Ratchaburi FC di Bandung. (Foto: Instagram/@bandungfootball)
Federico Barba ingin Persib Bandung remontada atas Ratchaburi FC di Bandung. (Foto: Instagram/@bandungfootball)

1. Syarat Persib Bandung Lolos ke Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026

Persib Bandung kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Dragon Solar Park, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB. Gol-gol Ratchaburi FC dicetak Tana di menit kelima dan 84 serta Gabriel (52’).

Akibat kalah 0-3, Persib Bandung butuh usaha ekstra untuk lolos ke perempatfinal. Maung Bandung wajib menang dengan selisih empat gol atas Ratchaburi FC di leg II 16 besar jika ingin lolos ke perempatfinal.

Musim ini di semua kompetisi, Persib Bandung belum pernah menang dengan selisih empat gol. Persib Bandung tercatat hanya menang dengan selisih tiga gol, yakni 3-0 atas PSBS Biak dan 4-1 kontra Madura United.

Jika cuma menang selisih tiga gol di waktu normal pada leg II 16 besar, Persib Bandung akan melanjutkan usaha di babak tambahan perpanjangan waktu. Satu lagi, agrestivitas gol tandang tidak berlaku di fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201161/joey_pelupessy_gagal_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_dingin_2026_beckhamput7-wxI5_large.jpg
Ketiadaan Joey Pelupessy Jadi Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201155/andrew_jung_tampil_buruk_di_laga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_andrewcadabra-poYG_large.jpg
Andrew Jung Bantah Tendang Botol karena Kesal Digantikan Sergio Castel di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201134/persib_bandung_kalah_0_3_dari_ratchaburi_fc_di_leg_i_16_besar_acl2_persibcoid-98P6_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3201114/persib_bandung_vs_rathaburi_fc-B1bu_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Kalah dari Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/11/11/1675931/head-to-head-ratchaburi-fc-vs-persib-bandung-duel-pertama-di-babak-16-besar-acl-two-qae.webp
Head to Head Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Duel Pertama di Babak 16 Besar ACL Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Resmi! Nova Arianto Jadi Asisten John Herdman di Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement