Misi Remontada Persib Bandung atas Ratchaburi FC di Bandung, Federico Barba: Kami Butuh Bantuan Bobotoh!

KAPTEN Persib Bandung, Federico Barba, optimistis Maung Bandung -julukan Persib Bandung- melakukan remontada atau comeback saat gantian menjamu Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Demi merealisasikan ambisi remontada, Federico Barba meminta Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- untuk memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

“Hai, pertandingan selanjutnya kami membutuhkan bantuan Anda (Bobotoh) di Bandung,” kata Federico Barba kepada Bobotoh yang memadati tribun Dragon Solar Park, Okezone mengutip dari akun instagram @bandungfootball.

Federico Barba ingin Persib Bandung remontada atas Ratchaburi FC di Bandung. (Foto: Instagram/@bandungfootball)

1. Syarat Persib Bandung Lolos ke Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026

Persib Bandung kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Dragon Solar Park, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB. Gol-gol Ratchaburi FC dicetak Tana di menit kelima dan 84 serta Gabriel (52’).

Akibat kalah 0-3, Persib Bandung butuh usaha ekstra untuk lolos ke perempatfinal. Maung Bandung wajib menang dengan selisih empat gol atas Ratchaburi FC di leg II 16 besar jika ingin lolos ke perempatfinal.

Musim ini di semua kompetisi, Persib Bandung belum pernah menang dengan selisih empat gol. Persib Bandung tercatat hanya menang dengan selisih tiga gol, yakni 3-0 atas PSBS Biak dan 4-1 kontra Madura United.

Jika cuma menang selisih tiga gol di waktu normal pada leg II 16 besar, Persib Bandung akan melanjutkan usaha di babak tambahan perpanjangan waktu. Satu lagi, agrestivitas gol tandang tidak berlaku di fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026.