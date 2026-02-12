Ketiadaan Joey Pelupessy Jadi Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC?

SEJUMLAH suporter Persib Bandung mulai bersuara setelah tim kesayangannya kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2025-2026 yang dilangsungkan di Dragon Solar Park, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB.

Salah satu suporter Persib Bandung dengan akun @bobotoh_garut_id menilai salah satu penyebab Maung Bandung dibantai Ratchaburi FC karena ketiadaan pemain bertilpe nomor 6 seperti Joey Pelupessy. Persib Bandung saat ini tidak memiliki gelandang murni dengan tipe permainan nomor 6 layaknya Joey Pelupessy.

Bobotoh kritik manajemen Persib Bandung yang tidak mendatangkan Joey Pelupessy. (Foto: TikTok/@bobotoh_garut.id)

“Di pertandingan ini blunder enggak jadi beli Pelupessy,” tulis akun @bobotoh_garut_id.

1. Persib Bandung Sempat Dikaitkan dengan Joey Pelupessy

Sejak akhir 2025, Persib Bandung kencang dikabarkan akan mendatangkan Joey Pelupessy pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Bahkan salah satu pengamat sepakbola Tanah Air mengklaim kans Joey Pelupessy gabung Persib Bandung mencapai 99 persen.

Namun, hingga penutupan bursa transfer paruh musim pada Jumat, 6 Februari 2026, Joey Pelupessy tak kunjung mendarat di Bandung. Alih-alih mendatangkan Joey Pelupessy, manajemen Persib Bandung memilih mendatangkan Dion Markx (bek tengah), Layvin Kurzawa (fullback kiri) dan Sergio Castel (penyerang).

2. Persib Bandung Butuh Pemain Sayap Kreatif

Selain Joey Pelupessy, akun di atas juga memberi penilaian tambahan. Daripada mendatangkan pemain seperti Sergio Castel, seharusnya manajemen Maung Bandung mendaratkan winger dan gelandang kreatif.