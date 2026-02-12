Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ketiadaan Joey Pelupessy Jadi Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |11:23 WIB
Ketiadaan Joey Pelupessy Jadi Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC?
Joey Pelupessy gagal gabung Persib Bandung di bursa transfer musim dingin 2026. (Foto: Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

SEJUMLAH suporter Persib Bandung mulai bersuara setelah tim kesayangannya kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2025-2026 yang dilangsungkan di Dragon Solar Park, Rabu 11 Februari 2026 malam WIB.

Salah satu suporter Persib Bandung dengan akun @bobotoh_garut_id menilai salah satu penyebab Maung Bandung dibantai Ratchaburi FC karena ketiadaan pemain bertilpe nomor 6 seperti Joey Pelupessy. Persib Bandung saat ini tidak memiliki gelandang murni dengan tipe permainan nomor 6 layaknya Joey Pelupessy.

Bobotoh kritik manajemen Persib Bandung yang tidak mendatangkan Joey Pelupessy. (Foto: TikTok/@bobotoh_garut.id)
Bobotoh kritik manajemen Persib Bandung yang tidak mendatangkan Joey Pelupessy. (Foto: TikTok/@bobotoh_garut.id)

“Di pertandingan ini blunder enggak jadi beli Pelupessy,” tulis akun @bobotoh_garut_id.

1. Persib Bandung Sempat Dikaitkan dengan Joey Pelupessy

Sejak akhir 2025, Persib Bandung kencang dikabarkan akan mendatangkan Joey Pelupessy pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Bahkan salah satu pengamat sepakbola Tanah Air mengklaim kans Joey Pelupessy gabung Persib Bandung mencapai 99 persen.

Namun, hingga penutupan bursa transfer paruh musim pada Jumat, 6 Februari 2026, Joey Pelupessy tak kunjung mendarat di Bandung. Alih-alih mendatangkan Joey Pelupessy, manajemen Persib Bandung memilih mendatangkan Dion Markx (bek tengah), Layvin Kurzawa (fullback kiri) dan Sergio Castel (penyerang).

2. Persib Bandung Butuh Pemain Sayap Kreatif

Selain Joey Pelupessy, akun di atas juga memberi penilaian tambahan. Daripada mendatangkan pemain seperti Sergio Castel, seharusnya manajemen Maung Bandung mendaratkan winger dan gelandang kreatif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201155/andrew_jung_tampil_buruk_di_laga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_andrewcadabra-poYG_large.jpg
Andrew Jung Bantah Tendang Botol karena Kesal Digantikan Sergio Castel di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201134/persib_bandung_kalah_0_3_dari_ratchaburi_fc_di_leg_i_16_besar_acl2_persibcoid-98P6_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3201114/persib_bandung_vs_rathaburi_fc-B1bu_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Kalah dari Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3201102/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-RASa_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Pangeran Biru Tumbang 0-3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/11/11/1676087/bayern-munich-vs-rb-leipzig-bertemu-di-perempat-final-nonton-live-di-vision-gck.webp
Bayern Munich vs RB Leipzig Bertemu di Perempat Final! Nonton Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/persib_bandung_dibungkam_0_3_dari_ratchaburi_fc_pa.jpg
Panas di Luar Stadion! Bobotoh dan Fans Ratchaburi FC Hampir Bentrok usai ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement